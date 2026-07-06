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Incendi

L'incendi de la Catalunya Nord afecta 4.500 hectàrees i s'han evacuat 26 pobles

Les condicions meteorològiques per aquest dilluns seran "particularment desfavorables"

Un bomber francés camina al costat de l'incendi.

Un bomber francés camina al costat de l'incendi. / Matthieu Rondel /AFP/ DPA / Europa Press

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ACN

L'incendi que crema a la Catalunya Nord afecta una superfície de 4.500 hectàrees, segons ha informat el Departament dels Pirineus Orientals. Segons el balanç a la fi de la jornada de diumenge, les condicions meteorològiques continuen sent "particularment desfavorables" i el foc és "molt virulent". Les tasques se centren principalment en les zones d'Illa, Rodes i Bouleternère, amb l'objectiu de protegir a la població i a les àrees habitades. A les 21.30 hores d'aquest diumenge es va enviar un missatge FR-Alert per instar els habitants de 26 municipis a evacuar-se. Segons aquest balanç, cinc persones han resultat ferides lleus.

En les tasques d'extinció treballen gairebé 700 bombers, amb 200 vehicles, a banda de mitjans aeris que van suspendre la seva activitat amb l'arribada de la nit. També s'han mobilitzat 45 militars per donar suport a les tasques d'evacuació i seguretat.

Per als ciutadans evacuats, s'han decretat dos punts d'acollida a Tuïr i Cànoes.

Les carreteres RD66 -entre Vinçà i Illa-, l'RD2, RD13, RD17, RD38 i RD916 es mantenen tallades.

A més, hi ha uns 580 habitatges sense electricitat, principalment a les zones de Trevillac, Tarerach i Montalba-le-Chateau.

Les autoritats han alertat que el risc d'incendi continuarà set particularment elevat aquest dilluns, arribant a un nivell excepcional a la zona d'Aspres.

El foc es va originar dissabte al vespre al massís forestal entre Trevillac i Tarerac, i s'ha dirigit ràpidament en les últimes hores direcció est cap a Montalbà del Castell i Illa.

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Via: Diari de Girona

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