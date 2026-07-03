Incendi a Canet de Rosselló
Els evacuats pel foc de la Catalunya Nord s'apleguen al centre d'acollida: "S'ha cremat el bungalou; ho hem perdut tot"
Més d'un miler de persones estan a l'espera de poder tornar als càmpings per poder recuperar les seves pertinences
Gemma Tubert | Gerard Vilà
Els evacuats per l’incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, es concentren al centre d’acollida que s’ha habilitat al municipi, on els donen menjar, roba i assessorament per gestionar la seva documentació. Aquest divendres al matí, hi havia cues per accedir-hi i s’han arribat a congregar més d’un miler de persones. A l’entrada, els voluntaris els pregunten en quina zona s’allotjaven per poder avaluar si podran recollir les seves pertinences o no perquè la zona on havien de passar les seves vacances ha quedat completament calcinada. És el cas de l’Erica, d’Osca, feia només mitja hora que havia arribat al càmping Marine. Tot es va desencadenar en qüestió de minuts. "El nostre bungalou s’ha cremat sencer. Ho hem perdut tot", afirma.
L'incendi està estabilitzat, però ja ha cremat unes 40 hectàrees en una zona altament antropitzada. Els damnificats: l'empresa de construcció de catamarans, Catana, i tres càmpings —Le Sainte-Marie, La Marina i Le Brasilia—. En total, ha cremat 281 bungalous, dues naus de Catana i ha deixat una desena de ferits lleus. Les flames van començar al migdia, just a l'hora de dinar, i van agafar desprevinguts els clients d'aquestes instal·lacions, alguns dels quals tot just ahir començaven les seves vacances.
"Nosaltres estàvem menjant al nostre bungalou quan vam veure la fumerada a uns 200 metres de nosaltres. De seguida vam trucar a recepció i ens van dir que anéssim cap a la platja", explica l'Elisabet. Ella i la seva família viuen a Pau, a tocar de Biarritz, i venien a passar unes setmanes de vacances al Brasilia. Aquesta nit l'han passat en un apartament a Ribesaltes.
Al matí, s'han desplaçat fins al centre d'acollida que s'ha habilitat a l'entrada de Canet. Estan a l'espera que els diguin si podran tornar a recollir les seves pertinences o no. De fet, a l'entrada del centre els pregunten mapa en mà en quina zona s'allotjaven per saber si està afectada o no per les flames.
Ella i la seva família són alguns dels centenars d'afectats que es concentren en aquest punt d'ajuda. Aquí els voluntaris de la comuna de Canet i efectius de protecció civil i policial els ofereixen menjar, roba —que han donat algunes persones— i assessorament. De fet, la policia hi ha habilitat un espai per gestionar la documentació extraviada dels estrangers i les assegurances. I és que, a banda de francesos, als càmpings afectats també s'hi allotjaven alemanys com en Jochen Jungblut. Ell i el seu fill tornaven de la piscina del Brasilia cap a la seva caravana i un cop dins van sentir olor de cremat.
"De seguida, vam veure molt de foc. Anàvem amb banyador, ens vam posar roba i sabates i vam anar a recepció, però ens van dir que no passava res", explica. Poc després, però, va veure com el foc avançava, que molts vehicles començaven a sortir i van decidir marxar amb el cotxe. La seva caravana ha quedat completament calcinada.
Una situació similar va viure el Christophe. Ell i la seva família havien arribat a les instal·lacions a les dotze del migdia. Quan el foc es va declarar, de seguida van decidir fugir amb el cotxe, les seves dues filles, la dona i el seu gat. Va haver de conduir enmig del fum sense saber cap a on dirigir-se, explica. "Vam passar por", assegura.
"Es veia gent corrent. Horrible"
L'Èrica i els seus dos fills també acabaven d'arribar al càmping Le Marine quan el foc va començar. Havien descarregat pràcticament totes les seves pertinences per passar una setmana de vacances. "De sobte sento: 'Mama, fum!'. Quan vam sortir a fora tot estava inundat de fum i es veia el foc", explica. En aquell moment, els va dir que agafessin l'imprescindible i van pujar al cotxe. "Es veia gent corrent. Horrible. Molta por. El nostre bungalou ha quedat completament cremat. Ho hem perdut tot", assegura l'Èrica.
1.700 evacuats
Ells són alguns dels 1.700 evacuats dels tres càmpings afectats. Durant la nit, unes 200 persones han estat allotjades en equipaments habilitats a Santa Maria del Mar, Canet de Rosselló, el Barcarès i Torrelles. En el moment més crític de l'emergència, aquests espais van arribar a acollir fins a 800 evacuats.
Pel que fa als ferits, el foc, que està estabilitzat, ha afectat sis persones, entre elles un infant, que han rebut assistència mèdica per ferides lleus. També han resultat ferits lleus dos bombers voluntaris, mentre que set policies municipals han estat atesos per intoxicacions lleus per fum.
Les flames també han calcinat dues naus de Catana, situada al port de Canet. Dos edificis han quedat destruïts, però s'ha pogut protegir un tercer immoble, considerat "estratègic" perquè allotja els motlles indispensables per a la producció de l'empresa. Està previst que aquest dissabte se celebri una reunió per avaluar els danys i ajudes a les empreses afectades.
La Prefectura dels Pirineus Orientals ha anunciat que està en marxa una investigació per intentar aclarir les causes d'aquest incendi.
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