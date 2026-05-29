Simulacre d'incendi i d'evacuació de passatgers d'un tren al túnel de Belitres a la Catalunya Nord
L'objectiu era posar a prova el Pla d'Autoprotecció de la instal·lació i la coordinació a banda i banda
La Delegació del Govern a Catalunya, la Prefectura dels Pirineus Orientals i ADIF han fet aquesta matinada un simulacre d'incendi i d'evacuació de passatgers d'un tren al túnel ferroviari de Belitres, entre Portbou i Cervera de la Marenda. L'exercici, coordinat per la Direcció General de Protecció Civil, tenia com a objectiu provar el Pla d’Autoprotecció (PAU) de la instal·lació i la coordinació entre els organismes a banda i banda de la frontera, així com de tots els serveis d'emergències. Durant l'actuació, s'ha fet el rescat i l'assistència dels passatgers.
El simulacre ha consistit en un tren de la companyia francesa SNCF, que iniciava el seu trajecte a l’estació de Portbou en direcció a Narbona, ha quedat atrapat a causa d'una caiguda de la catenària provocada per un incendi de la instal·lació a l’interior del túnel. En el tren hi viatjaven una cinquantena de passatgers, de nacionalitats francesa i espanyola.
Pel que fa als passatgers evacuats per la boca catalana, han estat una vintena, i durant l’evacuació alguns han resultat ferits de diversa consideració. S’ha establert una àrea sanitària per part del SEM a l'exterior del túnel, i també un Punt de Trànsit de bombers com a centre de coordinació a la intervenció. En l’exercici s'ha comptat amb la participació de figurants, estudiants del Grau en Emergències Sanitàries del Centre EUSES de la Universitat de Girona.
48 efectius i 14 dotacions
Els Bombers hi han mobilitzat 48 efectius i 14 dotacions, provinents dels parcs de Figueres, Roses, Llnçà, Girona, Olot, Lloret de Mar, Palafrugell i la Pera i dels parcs de voluntaris de la Jonquera, Sant Climent Sescebes i Portbou.
Les tasques del dispositiu han posat en pràctica el protocol d’accident amb múltiples víctimes amb activació del Sistema de Comandament SISCOM3. Els Bombers han centrat l’operativa en l’extinció, triatge i l’evacuació dels ferits i, sobretot, en la coordinació amb els efectius francesos. Per aquest motiu, un dels comandaments dels Bombers ha estat el responsable d’enllaç amb l’operatiu a l’altra banda de la frontera.
Per la seva banda, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha estat l’encarregat d’oferir assistència sanitària en l’accident ferroviari que ha tingut lloc a l'interior del túnel de de Belitres, a Portbou. El SEM ha rebut l’alerta a través del 112, moment en què s’han activat diverses unitats. Quan la primera ambulància ha arribat al lloc, ha ampliat informació de la situació a la Central de Coordinació Sanitària (CECOS), dimensionant d’aquesta manera els efectius per fer front a l’incident.
Al tractar-se d’un Incident amb Múltiples Afectats (IMA), s’ha realitzat el triatge per ordenar la prioritat d’assistència i evacuació als centres sanitaris. A continuació s’ha procedit a l’estabilització i aplicació del tractament als pacients per tal de dur a terme el seu trasllat al centre sanitari més adient en funció de la seva patologia i gravetat.
En aquest sentit, un cop han arribat les primeres unitats, han assumit el rol de la gestió i han creat una cèl·lula d’avaluació. A continuació s’ha procedit a l’estabilització i aplicació del tractament als pacients per tal de dur a terme el seu trasllat al centre sanitari més adient en funció de la seva patologia i gravetat.
El SEM ha intervingut amb un total de dos professionals de la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) i de 25 professionals de les 12 unitats terrestres que s’han mobilitzat fins al lloc de l’incident: dues Unitats de Suport Vital Avançat (SVA), sis Unitats de Suport Vital Bàsic (SVB), un Vehicle d’Intervenció Ràpida (VIR), una unitat de Logística i dues de comandament.
Els Mossos d’Esquadra han participat en el simulacre amb sis efectius de la USC Figueres, dos observadors de l’ABP Alt Empordà i un efectiu de Coordinació en Emergències. També hi ha participat la Guàrdia Civil amb quatre efectius, i la Policia Nacional amb vuit efectius.
Protecció Civil hi ha mobilitzat deu tècnics dels serveis territorials de Girona i un tècnic comarcal fent funcions d’observadors.
Un centre d'acollida pels afectats
Prèviament a la realització del simulacre al túnel, a la tarda, a Portbou es va fer un exercici de muntatge d’un centre habilitat per acollir 50 persones evacuades des del túnel. L’exercici, organitzat per l’Ajuntament de Portbou i efectius dels serveis territorials de Protecció Civil de la Generalitat a Girona, va comptar amb la participació de Creu Roja, l’associació de voluntaris de Protecció Civil de Llançà, i amb observadors de Mossos d’Esquadra, Bombers de la Generalitat i SEM.
L'espai es va ubicar al teatre La Congesta, on es van filiar les persones acollides (voluntaris), recollint les seves dades personals i necessitats específiques, es va habilitar una zona on poder seure i descansar, una zona de jocs per a menors i una zona apartada de descans.
