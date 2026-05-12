Catalunya Nord
França reforça la lluita contra la immigració il·legal i el tràfic i obre 24 hores el centre policial de Cervera
El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants i diu que els delictes creixen
Gemma Tubert
França reforça els controls contra la immigració irregular i el tràfic de drogues amb l'obertura 24 hores del servei de Policia de Fronteres a Cervera de la Marenda, a la Catalunya del Nord. El prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Regnault de la Mothe, ha desvinculat la mesura del procés de regularització endegat a Espanya i ha dit que es fa amb l'objectiu de ser "més eficaços". Regnault ha explicat que durant l'any passat es van detectar un miler d'immigrants en situació irregular i que durant el 2025 es van interceptar 4,2 tones de drogues, pràcticament la mateixa xifra que ja porten localitzada aquest 2026. En aquest sentit, el prefecte ha dit que el tràfic està augmentant i havien detectat que aquesta zona era un punt "fràgil".
El servei territorial de Policia de Fronteres (SPAFT) de Cervera de la Marenda funcionarà 24 hores al dia durant els set dies de la setmana. Així ho ha anunciat el prefecte dels Pirineus Orientals aquest dilluns en un acte a la seu d'aquest centre i al Coll de Belitres. Fins ara, el servei estava operatiu només en horari diürn. La constatació de l'increment de fluxos d'immigració irregular i tràfic de drogues durant la nit, però, convertien la zona en un punt de vulnerabilitat.
El reforç anunciat a Cervera suposarà que es passi dels 30 efectius actuals als 45, que s'encarregaran de fer controls a l'estació de tren, al Coll de Balitres i al de Banyuls. El dispositiu també preveu controls amb drons als camins secundaris, tot i que, insisteixen, no són vies prioritàries d'entrada.
Un 10% més d'efectius
El comissari i director interdepartamental de la policia francesa als Pirineus Orientals, Laurent Astruc, ha explicat que, en conjunt, es preveu augmentar plantilla del Departament dels Pirineus Orientals i fer-ho en diferents fases.
D'una banda, amb noves incorporacions, però també amb canvis als efectius que actualment fan el torn de dia, que passaran al de nit i que seran substituïts per agents auxiliars, en el marc d'una política de reclutament. "Sense comptar la reserva operativa, hi ha poc més de 800 agents de policia al departament. Així doncs, la contractació de 80 efectius suposarà un augment del 10% en la capacitat operativa".
"El que volem és reforçar i fer més eficaç el nostre sistema de control de la frontera", ha dit el prefecte. I, en concret, sobre la immigració "clandestina" i el tràfic de drogues. En concret, ha detallat que en el que portem d'any ja s'ha interceptat pràcticament la mateixa xifra que en tot el 2025: unes quatre tones de droga.
"El tràfic de drogues augmenta és una evidència", ha assegurat. També ho fa el trànsit de persones en situació irregular. Segons ha explicat, durant l'any passat en van localitzar un miler. En aquest sentit, Regnault ha dit que han detectat que altres punts fronterers com el Pertús o el peatge del Voló estan molt controlats i que els delinqüents estaven aprofitant altres rutes com aquestes per entrar al país. El prefecte ha volgut desvincular la mesura del procés de regularització del govern espanyol i ha assegurat que tot plegat s'està fent en coordinació amb les autoritats espanyoles.
D'altra banda, ha dit que també estan reforçant els controls als ports i a la Cerdanya on, ha dit, estan "molt atents" al desenvolupament de la lluita contra el tràfic de tabac de contraban. "Tots aquests tràfics es mantenen en un nivell elevat i volem adaptar la nostra resposta i els nostres dispositius a la realitat d'aquests tràfics per ser més eficaços, més impactants, més visibles i més dissuasius", ha insistit el prefecte.
Regnault ha admès que els controls no seran "permanents" i que serà pràcticament impossible actuar en tots els punts per on es pot travessar la frontera. Per això, ha dit que el dispositiu serà reactiu i s'anirà "adaptant".
"Schengen també és seguretat"
Aquesta no és la primera vegada que França anuncia mesures d'aquest tipus. Malgrat la supressió de les fronteres de l'espai Schengen fa més de 30 anys, el país ja va començar a llimar la lliure circulació amb el desplegament de l'exèrcit a la frontera l'any 2015 sota l'empara de l'amenaça terrorista. Precisament, sobre Schengen, el prefecte ha recordat que "l'esperit" del tractat és la "lliure circulació", però també "la seguretat".
L'any 2020, en plena pandèmia de la covid-19, l'aleshores prefecte dels Pirineus Orientals, Etienne Stoskopf, va anunciar en aquest mateix punt fronterer del Coll de Belitres, que doblaven el nombre de policies i militars destinats a la frontera per reforçar els controls contra la immigració irregular i el terrorisme. En total, uns 200 efectius més i drons per vigilar carreteres, trens i camins d'entrada al país.
