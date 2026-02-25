Aigua
Misteri a la Catalunya Nord per dues basses d'aigua que el govern francès vol "desbloquejar"
El Ministeri d'Agricultura es nega a revelar quins són els projectes, tot i que l'executiu ha anunciat el desbloqueig de 13 basses d'emmagatzematge d'aigua a tota França
El primer ministre francès, Sébastien Lecornu, va anunciar el 19 de febrer el “desbloqueig immediat” de tretze projectes de basses d’emmagatzematge d’aigua a França, dos dels quals situats a la Catalunya Nord. Tot i això, el Ministeri d’Agricultura es nega ara com ara a precisar quins són aquests projectes, segons informa L'Indépendant.
Segons va explicar Lecornu després d’una reunió interministerial, els tretze expedients formen part d’un total de 35 projectes que actualment estan en fase d’instrucció arreu de l’Estat francès. El comunicat de premsa difós després de la trobada hi afegia que dues de les actuacions corresponen a la Catalunya Nord.
Tanmateix, el govern no vol anar més enllà d’aquest anunci global. El Ministeri d’Agricultura assegura que no pot difondre ni la llista dels 35 dossiers en tramitació ni la dels tretze que s’han “desbloquejat”, i ho justifica per “raons de protecció dels portadors de projecte”.
Ni tan sols el sector agrari local té, de moment, el detall. El president de la Federació Departamental de Sindicats d’Explotants Agraris (FDSEA), Bruno Vila, admet que tampoc no sap quins són els dos projectes que han rebut l’impuls administratiu a la Catalunya Nord.
Projectes que podrien encaixar amb l’anunci
A la pràctica, els projectes de nous emmagatzematges d’aigua en tramitació a la Catalunya Nord no són nombrosos, i això fa que alguns expedients destacats apareguin com a candidats plausibles al “desbloqueig”.
Un dels més avançats és el que preveu construir dues basses d’una capacitat total de 121.000 metres cúbics i 4,3 hectàrees de superfície entre Terrats i Santa Coloma de la Comanda. Les basses s’alimentarien de la Tet a través dels canals de reg existents i, amb un cost estimat de 12 milions d’euros, haurien de permetre irrigar unes 350 hectàrees de vinya en un sector especialment àrid. La comunitat de comuns dels Aspres, que impulsa el projecte, indica que el dossier ja s’ha presentat i que s’està a l’espera del vistiplau de l’Estat.
Un altre projecte considerat “prioritari” és el que s’estudia en una antiga gravera a la vall del Tec, a Vilallonga dels Monts. En aquest cas, el Sindicat del Tec apunta que la iniciativa és “a punt d’entrar en fase d’esbós” i planteja un emmagatzematge d’uns 360.000 metres cúbics, amb usos previstos per al regadiu i també amb una dimensió ambiental: la restauració d’unes 14 hectàrees de zona humida.
De moment, però, el govern francès manté el silenci sobre quins expedients han rebut l’empenta anunciada, i la Catalunya Nord continua sense conèixer oficialment quins dos projectes són els que han quedat “desbloquejats”.
