Successos
Troben a Perpinyà "La Rana Loca", l'atracció de fira de 43 tones robada a Girona
Les càmeres de trànsit van captar el pas del tràiler per la Jonquera, fet que va orientar la recerca cap al nord
Roben una atracció de fira de 43 tones: s'enduen un "saltamontes" i el propietari alerta que "no té frens"
"La Rana Loca", una atracció de fira tipus "saltamontes" de 43 tones robada la setmana passada a Girona, ha estat localitzada en un polígon industrial de Perpinyà pels mateixos propietaris. Segons ha avançat 3Cat, les càmeres de trànsit van captar el pas del tràiler per la Jonquera, fet que va orientar la recerca cap al nord. Des d'aleshores, el propietari, José Dos Anjos Rodríguez, i el seu fill van resseguir la zona fins que aquest dilluns han pogut confirmar que l'atracció es trobava en territori francès.
L'atracció va desaparèixer entre l’11 i el 12 de febrer quan es trobava aparcada a prop del polígon de la Nestlé de Domeny. L’afectat assegura que han revisat imatges de càmeres de vigilància i que s’hi veu l’estructura enganxada a un vehicle Renault.
El cas va generar una forta sorpresa tant pel volum de la peça sostreta com per la dificultat logística que implicava endur-se-la sense aixecar sospites. Segons han explicat els afectats, "La Rana Loca" no s'havia mogut de Girona des d'abans de Nadal. El propietari hi feia un seguiment diari per comprovar que tot estigués en ordre. La sorpresa va arribar un matí, quan va constatar que el remolc amb l'atracció havia desaparegut.
Sense frens
Per endur-se'l, els lladres haurien necessitat un camió tractor propi per enganxar-lo al tràiler. A més, el remolc no disposava de frens en aquell moment, ja que havien estat retirats per reparar-los abans de passar la ITV, un detall que encara fa més insòlit el robatori.
La desaparició va provocar incredulitat dins l'Associació de Firaires. Entre les primeres hipòtesis hi havia la possibilitat que l'atracció fos desmuntada i venuda a peces. Finalment, però, l'estructura ha aparegut sencera.
