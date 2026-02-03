Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Talls de llum al CulubretMal estat avinguda PerpinyàAccident Pont de MolinsAlgues RosesPromotores privades Parc de les Aigües
instagramlinkedin

Successos

Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord

Es desconeixen les causes de la mort, però tot apunta que podria tractar-se d'un accident

La cova de Notre-Dame-de-Vie.

La cova de Notre-Dame-de-Vie. / L'Indépendant - J. Phan

Redacció

Redacció

Fullà (Catalunya Nord)

Un excursionista va localitzar, aquest dilluns, el cos sense vida d’un home d’uns vint anys a la cova de Notre-Dame-de-Vie, a Fullà, a la Catalunya Nord.

Segons informa el diari L'Indépendant, de moment es desconeixen les causes de la mort, però tot apunta que podria tractar-se d’un accident. La investigació continua oberta i està previst que pròximament se li practiqui l'autòpsia.

Notícies relacionades

El succés va obligar a mobilitzar unitats de gendarmeria de muntanya, amb el suport de l'helicòpter de rescat Dragon 66. Els agents van traslladar el cos, ja que el difunt no era originari del departament dels Pirineus Orientals.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguretat Social ofereix un complement per a pensions que pot sumar 143,60 euros al mes
  2. Mai paguis amb targeta en aquests casos: els errors més comuns que poden buidar-te el compte
  3. Dispositiu policial al Culubret i Sant Joan de Figueres: retiren 4 motos de motocross i denuncien 44 vehicles
  4. Als jubilats ens tornen a fer passar per caixa
  5. Destinen més de 130.000 euros a l'Alt Empordà per la compra de finques, restauració ambiental i conservació
  6. Els talussos que han causat incidències a Rodalies mai havien sigut sotmesos a obres de prevenció
  7. AP-7: una autopista per repensar
  8. Arriba el Trail Balcó de l'Empordà, la cursa més versàtil del calendari de trailrunning de l'Alt Empordà

Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord

Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord

Sánchez anuncia que Espanya prohibirà l’accés a xarxes socials a menors de 16 anys

Sánchez anuncia que Espanya prohibirà l’accés a xarxes socials a menors de 16 anys

El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: "Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes"

El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: "Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes"

Indignació entre els usuaris de Rodalies a Figueres pels retards "insostenibles" provocats per la caiguda del sistema: "Això és el colmo"

Indignació entre els usuaris de Rodalies a Figueres pels retards "insostenibles" provocats per la caiguda del sistema: "Això és el colmo"

Més de dretes, menys feministes i partidaris de limitar la immigració: un sondeig mostra la deriva dels joves catalans

Més de dretes, menys feministes i partidaris de limitar la immigració: un sondeig mostra la deriva dels joves catalans

El trànsit de mercaderies pel túnel del Pertús cau gairebé a zero i afecta també Bèlgica, Alemanya, Polònia o Àustria

El trànsit de mercaderies pel túnel del Pertús cau gairebé a zero i afecta també Bèlgica, Alemanya, Polònia o Àustria

Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou

Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou

Només el 15% dels ciutadans parlen exclusivament en català amb els amics, la xifra més baixa dels últims 20 anys

Només el 15% dels ciutadans parlen exclusivament en català amb els amics, la xifra més baixa dels últims 20 anys
Tracking Pixel Contents