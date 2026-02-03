NECROLÒGIQUES
Successos
Troben el cos d'un noi d'uns 20 anys en una cova de la Catalunya Nord
Es desconeixen les causes de la mort, però tot apunta que podria tractar-se d'un accident
Un excursionista va localitzar, aquest dilluns, el cos sense vida d’un home d’uns vint anys a la cova de Notre-Dame-de-Vie, a Fullà, a la Catalunya Nord.
Segons informa el diari L'Indépendant, de moment es desconeixen les causes de la mort, però tot apunta que podria tractar-se d’un accident. La investigació continua oberta i està previst que pròximament se li practiqui l'autòpsia.
El succés va obligar a mobilitzar unitats de gendarmeria de muntanya, amb el suport de l'helicòpter de rescat Dragon 66. Els agents van traslladar el cos, ja que el difunt no era originari del departament dels Pirineus Orientals.
