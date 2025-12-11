Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una "gran epidèmia" de norovirus afecta 400 alumnes d'una escola de la Catalunya Nord

Per precaució, una quinzena d’infants van ser atesos a l’hospital divendres passat, principalment per rehidratar-se

Imatge d'arxiu de l'escola Jules Verne del Soler.

Imatge d'arxiu de l'escola Jules Verne del Soler. / PAUL FAUCHILLE (lesoler.fr)

Redacció

El Soler/Figueres

Prop de 400 alumnes de l’escola Jules Verne del Soler, a la Catalunya Nord, han patit un episodi de vòmits que les autoritats sanitàries descriuen com una "gran epidèmia". Alguns pares també han presentat símptomes. Per precaució, una quinzena de nens van ser atesos divendres passat a l’hospital, sobretot per rehidratar-se, segons ha informat BFMTV. Aquest dimecres, 10 de desembre, diverses persones encara patien els símptomes, però en cap cas s’ha registrat cap cas greu.

Identificat un norovirus com a possible causa

Com a possible causant dels fets, les anàlisis han detectat un norovirus, un agent altament contagiós que provoca gastroenteritis aguda, amb símptomes com vòmits o diarrees. La malaltia acostuma a remetre en pocs dies. La contaminació pot produir-se a través de mans contaminades o de superfícies on hi hagi restes fecals o de vòmit.

L’origen del brot encara es desconeix

Tot i identificar el virus, encara no se’n coneix l’origen. Les autoritats sanitàries estan pendents dels resultats de les anàlisis fetes a les fonts d’aigua de la cantina i als plats del menjador escolar per determinar si algun d’aquests elements podria ser el focus de la contaminació.

Un virus que afecta persones de totes les edats

Els norovirus són un grup de virus que pertanyen a la família dels calicivirus, molt resistents als desinfectants i a les condicions ambientals, segons el Canal Salut de la Generalitat de Catalunya.

El norovirus.

Norovirus. / Canal Salut

El norovirus pot afectar persones de totes les edats i és la principal causa de brots de gastroenteritis aguda a tot el món. És la segona causa més freqüent, després del rotavirus, de gastroenteritis greu en infants de menys de 5 anys, tant en països en vies de desenvolupament com en països desenvolupats.

Segons Canal Salut, contraure la infecció no proporciona immunitat per a tota la vida. Per tant, es pot patir més d’una vegada.

