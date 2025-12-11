Projecte transfronterer
Girona i la Catalunya Nord s'alien per convertir-se en destinacions turístiques més sostenibles
El projecte Hydroscopia busca "canviar el marc mental" de la societat amb l'aigua
Aleix Freixas
La demarcació de Girona i la Catalunya Nord s'han aliat en un projecte europeu per convertir-se en destinacions turístiques més sostenibles i conscienciades amb l'ús de l'aigua. Ho fan a través del projecte Hydroscopia on hi ha una trentena de socis de les dues bandes dels Pirineus. Aquest dijous al matí s'ha presentat el pla d'accions que es farà dins de l'eix regeneratiu i que es coordinarà des del Consell Comarcal de la Selva. La intenció és buscar solucions que ajudin a "canviar el marc mental" de la gent amb l'ús de l'aigua i aconseguir que els visitants siguin conscients que es tracta "d'un recurs finit" que cal preservar i cuidar.
Les sequeres i les inundacions són dos dels exemples més palpables de la crisi climàtica que viu la zona mediterrània i es preveu que aquests episodis cada vegada siguin més habituals. Amb l'objectiu de conscienciar sobre aquesta realitat i actuar en conseqüència, s'ha engegat el projecte Hydroscopia. Es tracta d'una iniciativa transfronterera que compta amb el lideratge de l'Ajuntament de Canet de Rosselló i amb una trentena de membres d'entre la Catalunya Nord i la Catalunya Sud.
Aquest dijous s'ha presentat una de les potes que té aquest projecte europeu, l'Hydroscopia REGEN, amb l'objectiu de "regenerar" l'espai, tal com apunta la coordinadora tècnica del projecte Hermínia Andreu, per "deixar millor la zona del que està ara". Per aconseguir-ho, el projecte preveu diferents accions dirigides a la sensibilització mediambiental i pretén incidir en àmbits com l'educació i el turisme.
En aquest sentit, el director general de l'Ajuntament de Canet de Rosselló, Nicolas Fabra, apunta que "és imprescindible fer recorreguts educatius que incideixin en el canvi d'hàbits dels infants". Fabra considera que amb aquestes accions es podrà millorar el comportament del futur de la societat perquè les noves generacions comptaran amb una mirada més respectuosa amb el medi ambient i, especialment, amb l'aigua.
Per altra banda, el projecte també elaborarà itineraris turístics que permetin als visitants entendre la realitat del territori. La idea és que els visitants puguin veure que "l'aigua és un recurs limitat" i cal fer-ne una gestió molt més eficient, explica la consellera de Turisme del Consell Comarcal de la Selva, Jennifer Pérez. "Volem seguir rebent turistes però cal que actuïn amb responsabilitat per evitar situacions dràstiques com les que vam viure amb l'última sequera", afegia Pérez.
D'aquesta manera, el projecte preveu crear una xarxa per compartir solucions que funcionin i aplicar-les al territori. D'aquesta manera, si a la Selva es crea un itinerari accessible al voltant del riu Ter, es buscarà fer el mateix amb el riu Tet, a la Catalunya Nord. A més, buscaran solucions tecnològiques per reduir l'impacte al terreny en l'elaboració de nous productes turístics.
En un futur, Hermínia Andreu també ha anunciat que preveu articular una formació conjunta entre les universitats de Girona, Vic i Perpinyà -que participen en el projecte- on es vincularà el turisme i la sostenibilitat hídrica. Aquesta formació serà reconeguda pels tres centres i això permetrà que tingui "un reconeixement internacional".
