Successos
Detinguts cinc homes per prostituir menors a la Catalunya Nord i en altres punts de França
Les víctimes es prostituïen en hotels i allotjaments turístics Airbnb
Cinc homes han estat detinguts i posats en presó preventiva a Valença, a França, acusats de proxenetisme sobre sis adolescents d’entre 12 i 17 anys. Segons fonts policials, les menors es prostituïen en hotels i allotjaments turístics Airbnb de ciutats com Valença, Avinyó, Marsella, Saint-Étienne i Perpinyà.
Les víctimes, totes elles en situació de vulnerabilitat, es trobaven en ruptura escolar i familiar i estaven tutelades en centres d’acollida. Quatre de les adolescents han declarat en presència policial i dues en audiència lliure. Posteriorment, totes han estat retornades als centres corresponents.
Els investigats, d’entre 19 i 27 anys, són quatre veïns de Valença i un de Saint-Étienne. La notícia ha estat confirmada per la policia judicial de Drôme-Ardèche i avançada per la ràdio ICI Drôme-Ardèche i el diari Le Dauphiné Libéré.
La investigació continua oberta per determinar si hi pot haver més víctimes o implicats.
