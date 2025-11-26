Successos
Rescaten dos joves “una mica perduts” al Puigmal: “Haurien pogut patir hipotèrmia”
La fred intensa els va impedir continuar l’excursió
Dos joves de 17 i 18 anys van haver de ser rescatats aquest dilluns al vespre a la muntanya del Puigmal, després que la fred intensa els impedís continuar l’excursió.
Davant l’avís, es van activar els equips de rescat a peu del PGHM, ja que l’helicòpter Dragon 66 no podia enlairar-se a causa del mal temps. Els efectius es van desplaçar fins a la zona per localitzar i assistir els dos excursionistes, que estaven, van explicar, "una mica perduts", segons informa L'Indépendant.
Finalment, els joves van aconseguir arribar fins a l’àrea de les cadires de la instal·lació d’esquí cap a les 22 hores, on van ser atesos. Tot i que es trobaven en bon estat, els equips de rescat alerten que "haurien pogut patir hipotèrmia".
