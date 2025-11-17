Nadal 2025
Se celebrarà finalment el mercat de Nadal del Barcarès 2025?
Els canvis de plans de l’alcalde, Alain Ferrand, han fet que molta gent no sàpiga si el popular mercat nadalenc de la Catalunya Nord finalment es durà a terme o no; avui et responem tots els dubtes
És un clàssic del Nadal a la Catalunya Nord i semblava impossible que no se celebrés. Però, per sorpresa de tothom, el passat setembre l’alcalde del Barcarès, Alain Ferrand, va anunciar que el popular Mercat de Nadal del municipi no se celebraria, sinó que al seu lloc se’n faria un de molt més reduït. Tanmateix, a l’octubre va canviar de plans i va decidir que sí que se celebraria i que no es faria "a mitges".
Així doncs, aquest any hi haurà mercat de Nadal al Barcarès? Doncs, si no hi ha cap contratemps, sí. I és que Ferrand ha rectificat davant la decepció generalitzada i la cascada d’anul·lacions de reserves. La inquietud dels sectors econòmics del Rosselló per la possible pèrdua d’un dels principals motors econòmics de l’hivern va empènyer al batlle a reconsiderar la seva decisió, malgrat els seus problemes judicials.
L'alcalde, encausat per corrupció el 2024, va estar empresonat sis mesos. També se l'acusa de "presa il·legal d'interessos", "participació en associació de malfactors", "blanqueig" i "transferència no declarada de fons procedents de l'estranger". El mes de setembre, en una entrevista a L'Indépendant, Ferrand va ser molt contundent amb la seva decisió d'anul·lar el mercat: "No es pot organitzar un esdeveniment màgic d'aquesta envergadura amb les manilles als canells; això no s'improvisa", va declarar, sense amagar que els seus afers judicials són el motiu directe de la cancel·lació. "Organitzar-lo en aquestes condicions era inviable", afegia. Ara, però, ha canviat d'opinió.
Un mercat com sempre
Com dèiem, Alain Ferrand està preparant un Mercat de Nadal del Barcarès amb tota l'exageració habitual de la cita. Hi haurà una gran nòria de 48 metres, una pista de gel, un Pare Noel gegant de 18 metres, animacions amb realitat augmentada i una gran àrea gastronòmica envoltada de casetes de fusta. "Al Barcarès no podem fer les coses a mitges. O no es fan, o es fan en gran", ha declarat l'alcalde a L'Indépendant, insistint que vol preservar "la imatge i la reputació" del municipi.
Cada any nombrosos catalans van fins al Barcarès en un mercat de Nadal que, segurament, és una de les imatges més repetides a Instagram al llarg del mes de desembre. Finalment, aquest any podran repetir amb l'únic canvi del lloc. Sense marxar de Barcarès, el tradicional emplaçament a tocar de la platja serà rellevat per la zona de Luna Park, un espai de quatre hectàrees amb moltes places d'aparcament a tocar.
