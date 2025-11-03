Ramaderia
Protesta a la Catalunya Nord contra el sacrifici de 80 vaques infectades amb dermatosi nodular
La mobilització ha començat a primera hora del matí a Fontpedrosa
Una cinquantena de persones han protestat aquest dilluns a Fontpedrosa, a la Catalunya Nord, contra el sacrifici de 80 vaques infectades amb dermatosi nodular contagiosa. “Som aquí per donar suport als nostres ramaders, que estan devastats”, han declarat els manifestants, segons recull L'Indépendant.
La protesta ha començat a primera hora del matí i fins al lloc també s’hi han desplaçat una cinquantena de gendarmes.
La mobilització afecta la circulació a la zona. Els serveis del departament dels Pirineus Orientals han instal·lat un pas alternatiu regulat per semàfors d’obres a la carretera departamental RD 66, dins el terme municipal de Fontpedrosa.
La situació a Catalunya
Cal recordar que a Catalunya, la situació de la malaltia Dermatosi nodular contagiosa (DNC) és força preocupant. Des del primer brot confirmat a l’Alt Empordà el 3 d’octubre de 2025, s’han registrat almenys 18 explotacions afectades. Les autoritats han establert zones de protecció de 20 quilòmetres i vigília de fins a 50 km al voltant dels focus, i s’ha iniciat una campanya de vacunació d’emergència del bestiar boví a les àrees afectades. La crisi va pel camí de provocar el sacrifici de tres milers de vaques.
