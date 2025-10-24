Nadal 2025
Per què finalment se celebrarà el mercat de Nadal del Barcarès tot i els problemes judicials de l'alcalde?
El batlle, Alain Ferrand, encausat per corrupció el 2024, va estar empresonat sis mesos
Gairebé sembla un miracle nadalenc, però aquesta setmana l’alcalde del Barcarès, Alain Ferrand, ha anunciat que el popular Mercat de Nadal d'aquesta població de la Catalunya Nord finalment se celebrarà. Ferrand, que al setembre n’havia decretat la suspensió, ha rectificat davant la decepció generalitzada i la cascada d’anul·lacions de reserves. La inquietud dels sectors econòmics del Rosselló per la possible pèrdua d’un dels principals motors econòmics de l’hivern ha empès al batlle a reconsiderar la seva decisió, malgrat els seus problemes judicials.
L'alcalde, encausat per corrupció el 2024, va estar empresonat sis mesos. També se l'acusa de "presa il·legal d'interessos", "participació en associació de malfactors", "blanqueig" i "transferència no declarada de fons procedents de l'estranger". El mes de setembre, en una entrevista a L'Indépendant, Ferrand va ser molt contudent amb la seva decisió d'anul·lar el mercat: "No es pot organitzar un esdeveniment màgic d'aquesta envergadura amb les manilles als canells; això no s'improvisa", va declarar, sense amagar que els seus afers judicials són el motiu directe de la cancel·lació. "Organitzar-lo en aquestes condicions era inviable", afegia. Ara, però, ha canviat d'opinió.
Un mercat de Nadal sense "fer les coses a mitges"
Alain Ferrand està preparant un Mercat de Nadal del Barcarès amb tota l'exageració habitual de la cita. Hi haurà una gran nòria de 48 metres, una pista de gel, un Pare Noel gegant de 18 metres, animacions amb realitat augmentada i una gran àrea gastronòmica envoltada de casetes de fusta. "Al Barcarès no podem fer les coses a mitges. O no es fan, o es fan en gran", ha declarat l'alcalde a L'Indépendant, insistint que vol preservar "la imatge i la reputació" del municipi.
Cada any nombrosos catalans van fins al Barcarès en un mercat de Nadal que, segurament, és una de les imatges més repetides a Instagram al llarg del mes de desembre. Finalment, aquest any podran repetir amb l'únic canvi del lloc. Sense marxar de Barcarès, el tradicional emplaçament a tocar de la platja serà rellevat per la zona de Luna Park, un espai de quatre hectàrees amb moltes places d'aparcament a tocar.
