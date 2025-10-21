Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El famós mercat de Nadal de la Catalunya Nord que ha esquivat la cancelació

L'alcalde es fa enrere de la decisió de suspendre'l, tot i els seus problemes judicials

Imatge d'arxiu del mercat de Nadal del Barcarès. / HERVE DONNEZAN / L'INDÉPENDANT

Redacció

Redacció

Figueres

La preocupació entre els sectors econòmics del Rosselló per la pèrdua d'un dels grans motors econòmics de l'hivern a la Catalunya Nord ha portat l'alcalde de Barcarès a fer-se enrere de la seva decisió de suspendre l'edició d'enguany del famós mercat de Nadal del Barcarès. Després d'unes setmanes d'incertesa, l'alcalde Alain Ferrand ha confirmat que l'esdeveniment es manté, tot i els seus problemes judicials. Ferrand, que havia anunciat al setembre la suspensió de l'esdeveniment, ha fet marxa enrere davant la decepció generalitzada i la cascada d'anul·lacions de reserves.

L'alcalde, encausat per corrupció el 2024, va estar empresonat sis mesos. També se l'acusa de "presa il·legal d'interessos", "participació en associació de malfactors", "blanqueig" i "transferència no declarada de fons procedents de l'estranger". El mes de setembre, en una entrevista a 'L'Indépendant, Ferrand va ser molt contudent amb la seva decisió d'anul·lar el mercat: "No es pot organitzar un esdeveniment màgic d'aquesta envergadura amb les manilles als canells; això no s'improvisa", va declarar, sense amagar que els seus afers judicials són el motiu directe de la cancel·lació. "Organitzar-lo en aquestes condicions era inviable", afegia. Ara, però, ha canviat d'opinió.

Alain Ferrand, en una imatge d'arxiu. / CC0

Un mercat de Nadal sense "fer les coses a mitges"

Alain Ferrand està preparant un Mercat de Nadal del Barcarès amb tota l'exageració habitual de la cita. Hi haurà una gran nòria de 48 metres, una pista de gel, un Pare Noel gegant de 18 metres, animacions amb realitat augmentada i una gran àrea gastronòmica envoltada de casetes de fusta. "Al Barcarès no podem fer les coses a mitges. O no es fan, o es fan en gran", ha declarat l'alcalde a L'Indépendant, insistint que vol preservar "la imatge i la reputació" del municipi.

Una imatge d’arxiu del mercat de Nadal del Barcarès. / SD

Cada any nombrosos catalans van fins al Barcarès en un mercat de Nadal que, segurament, és una de les imatges més repetides a Instagram al llarg del mes de desembre. Finalment, aquest any podran repetir amb l'únic canvi del lloc. Sense marxar de Barcarès, el tradicional emplaçament a tocar de la platja serà rellevat per la zona de Luna Park, un espai de quatre hectàrees amb moltes places d'aparcament a tocar.

