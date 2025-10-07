A Catalunya Nord comencen a vacunar contra la dermatosi nodular
França prohibirà als camions carregats de bestiar viu aturar-se a l'àrea de servei de l'autopista Catalan Village a Le Boulou
La Prefectura dels Pirineus Orientals ha indicat que, arran del brot detectat a Castelló d'Empúries, s'ha establert una zona de vigilància en aquesta regió de la Catalunya Nord que abasta 75 municipis. El bestiar inclòs en aquesta àrea serà vacunat de forma obligatòria, amb cobertura governamental.
Les autoritats dels Pirineus Orientals subratllen, en aquest sentit, que França disposa d'un estoc "suficient" de dosis de vacuna, que es posaran a disposició dels veterinaris en els pròxims dies.
Alhora, s'han implementat mesures de vigilància sanitària i control de moviments per als animals de la zona restringida. Per exemple, es prohibirà als camions carregats de bestiar viu aturar-se a l'àrea de servei de l'autopista Catalan Village a Le Boulou. Només s'autoritza el transport sense ruptura de càrrega dins la zona restringida.
