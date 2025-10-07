Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

A Catalunya Nord comencen a vacunar contra la dermatosi nodular

França prohibirà als camions carregats de bestiar viu aturar-se a l'àrea de servei de l'autopista Catalan Village a Le Boulou

Una vaca, en una explotació ramadera en una imatge d'arxiu. / Europa Press

Redacció

Castelló d'Empúries

La Prefectura dels Pirineus Orientals ha indicat que, arran del brot detectat a Castelló d'Empúries, s'ha establert una zona de vigilància en aquesta regió de la Catalunya Nord que abasta 75 municipis. El bestiar inclòs en aquesta àrea serà vacunat de forma obligatòria, amb cobertura governamental.

Les autoritats dels Pirineus Orientals subratllen, en aquest sentit, que França disposa d'un estoc "suficient" de dosis de vacuna, que es posaran a disposició dels veterinaris en els pròxims dies.

Alhora, s'han implementat mesures de vigilància sanitària i control de moviments per als animals de la zona restringida. Per exemple, es prohibirà als camions carregats de bestiar viu aturar-se a l'àrea de servei de l'autopista Catalan Village a Le Boulou. Només s'autoritza el transport sense ruptura de càrrega dins la zona restringida.

