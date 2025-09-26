Successos
Agredeixen dos vigilants de la presó de Perpinyà: "Presenten ferides, dits trencats, contusions i hematomes"
Els fets van ocórrer aquests dijous, 25 de setembre, a les vuit del matí
Dos vigilants de la presó de Perpinyà han estat agredits per un intern de 26 anys, traslladat des de Tolosa. Els fets van ocórrer aquests dijous, 25 de setembre, segons ha avançat el diari L'Indépendant.
L’home, condemnat per rebel·lió i violència amb una incapacitat temporal superior a vuit dies, és considerat pel sindicat UFAP UNSa Justícia com “un cas psiquiàtric ingovernable en règim ordinari de detenció”. Segons el mateix sindicat, el detingut ja havia estat exclòs anteriorment per agressions al personal i acumulava set compareixences davant la comissió disciplinària per fets similars.
L’agressió es va produir a les vuit del matí, quan el pres va exigir ser portat al Servei Mèdic-Psicològic sense tenir cap cita. En negar-se el personal, hauria reaccionat violentament, colpejant diverses vegades una vigilanta a la cara i fent-la caure a terra. Posteriorment, hauria atacat també un segon vigilant amb cops al rostre.
Els dos treballadors van haver de ser atesos pels serveis d’emergència i hospitalitzats. "Presenten diverses ferides, contusions, hematomes i un dit trencat", explica Pierre Grousset, responsable regional de l’UFAP UNSa Justícia. Grousset també apunta que se’ls ha prescrit una baixa mèdica de cinc dies i una incapacitat temporal total (ITT) del mateix període.
Continuen els comportaments violents
Durant el seu trasllat al Mòdul Disciplinari, l’agressor hauria continuat mostrant comportaments violents, escopint als vigilants. El sindicat denuncia que “amb un centre sobrecarregat i una plantilla insuficient, la direcció de Tolosa continua deixant abandonats els agents perpinyanesos”, i afegeix que “la seguretat del personal no és la prioritat”.
Com a resposta a l'agressió, aquest divendres al matí s'ha bloquejat l’accés al centre penitenciari de Perpinyà.
