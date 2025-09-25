Meteorologia
Primera nevada als Pirineus
La nit del 23 al 24 de setembre, la Cerdanya i el Capcir van veure caure els primers flocs, "sota la influència d’una gota freda que arrossegava aire glaçat del nord d’Europa", segons s'ha explicat des de Météo France
Quan la tardor acaba de començar, la neu ja ha fet acte de presència als Pirineus. La nit del 23 al 24 de setembre, la Cerdanya i el Capcir van veure caure els primers flocs, "sota la influència d’una gota freda que arrossegava aire glaçat del nord d’Europa", segons s'ha explicat des de Météo France. Tot plegat ha estat una sorpresa, i és que cal recordar que fins fa pocs dies les temperatures encara fregaven els 30 °C a Catalunya. "Hem passat clarament a temperatures per sota de les normals per aquesta temporada", confirma Alabane Rouchon, meteoròloga de Météo France.
Malgrat tot, sembla que la presència de neu serà anecdòtica. I és que les previsions apunten que "la cota de neu pujarà per sobre dels 2.500 metres i no s’espera cap nou episodi significatiu. La gota freda es desplaça cap a l’est i ens encaminem cap a un retorn a temperatures més pròximes a les normals als Pirineus Orientals", explica Rouchonen, unes declaracions recollides a L'Indépendant.
