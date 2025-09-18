Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Mor una dona en un accident de trànsit prop del llac de Vinçà, a la Catalunya Nord

Tres vehicles s’han vist implicats en el sinistre, que ha obligat a tallar la RD 66 i ha mobilitzat més d’una trentena de bombers i un helicòpter medicalitzat

Lloc de l'accident.

Lloc de l'accident. / DR

Redacció

Redacció

Figueres

Una dona ha mort aquest dijous al matí en un accident de trànsit a la carretera departamental RD 66, a l’altura del llac de Vinçà, a la Catalunya Nord. En el sinistre s’hi han vist implicats tres vehicles i ha mobilitzat un ampli dispositiu d’emergències.

Els fets han passat poc abans de les nou del matí, quan els bombers del SDIS 66 han estat alertats a les 8.45 hores. En arribar al lloc, han atès la víctima, d'uns 40 anys, que es trobava en parada cardiorespiratòria dins del seu vehicle. Tot i els diversos intents de reanimació, no s’ha pogut fer res per salvar-li la vida i ha estat declarada morta al mateix lloc, segoms informa el diari L'Indépandant.

En un segon vehicle, una altra persona ha quedat atrapada i, cap a les 9.30 hores, els equips de rescat encara treballaven per alliberar-la. El conductor del tercer vehicle, en canvi, ha resultat il·lès i ha pogut sortir pel seu propi peu.

La gravetat de l’accident ha obligat a tallar la RD 66 en els dos sentits de la circulació i a activar un helicòpter medicalitzat del SEM, que s’ha desplaçat fins al punt per atendre les víctimes. Més d’una trentena de bombers participaven en les tasques de rescat i assistència.

TEMES

