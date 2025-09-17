Comerç
L'Auchan de Perpinyà es prepara per a una transformació: així serà a partir del 2026
La decisió s’emmarca dins del pla global de reestructuració d’Auchan Retail, que afecta una part important dels seus hipermercats a Europa
Durant molts anys, per a molts empordanesos era un clàssic visitar l’Auchan de Perpinyà, un hipermercat de grans dimensions amb tota mena de productes, alguns d’inèdits a Catalunya. Amb el temps, però, i amb l’obertura de centres comercials com el Gran Jonquera, aquesta pràctica ja no és tan habitual. Ara bé, si voleu veure’l tal com sempre l’heu conegut, us recomanem tornar-hi aviat, perquè tot apunta que en un futur no gaire llunyà la superfície comercial viurà una transformació profunda.
I és que, segons informa L’Indépendant, l’Auchan de Perpinyà, que actualment disposa d’uns 15.000 m², el 2026 reduirà la seva superfície de venda fins a quedar-se en uns 8.000 m², perdent gairebé la meitat de l’espai actual.
Un pla europeu de redimensionament
La decisió s’emmarca dins del pla global de reestructuració d’Auchan Retail, que afecta una part important dels seus hipermercats a Europa. La companyia va iniciar el 2023 un procés de redimensionament per adaptar-se a les noves tendències de consum i a la caiguda dels resultats financers.
El 2024, Auchan ja havia anunciat la seva intenció de reduir en un 25 % de mitjana la superfície de venda dels establiments. Ara, el projecte s’accelera i es concreta: el 50 % dels hipermercats tindran una mida al voltant dels 8.000 m² d’aquí a 2027.
66 establiments afectats
En total, seran 66 hipermercats els que es veuran afectats per aquesta reducció d’espai comercial. Segons dades del portal especialitzat LSA Conso, 20 establiments reduiran superfície ja el 2025, i 25 més el 2026. A Occitània, quatre hipermercats són objecte del pla: Montauban, Castres, Pérols i Perpinyà.
Un canvi de model
La transformació planteja interrogants sobre el futur del model clàssic d’hipermercat. Amb superfícies més reduïdes, Auchan busca adaptar-se a un client que tendeix a compres més ràpides, properes i orientades al preu, en un context de competència ferotge amb supermercats i cadenes de proximitat.
Per als clients de Perpinyà, això significarà un hipermercat més petit i concentrat, però que, segons la companyia, hauria d’oferir una experiència de compra més eficient.
