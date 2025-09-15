Nadal 2025
Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
L’alcalde de la localitat, Alain Ferrand, ha pres la decisió de no celebrar l’esdeveniment a causa dels seus afers amb la justícia
Anul·len el mercat de Nadal del Barcarès 2025: "En aquestes condicions, era inviable"
Visitar el mercat de Nadal del Barcarès s'havia convertit en una tradició per a molts empordanesos, gironins i catalans. Des de la seva creació, l'any 1999, la seva fama no ha parat de créixer any rere any. Hi ha famílies que esperen amb il·lusió aquestes dates per visitar aquest poble nadalenc de 6 hectàrees ple de llums, atraccions, pista de gel, espectacles i un mercat gastronòmic i artesanal. Enguany, però, tots aquests plans s'han esvaït: l'Ajuntament del Barcarès ha anul·lat el mercat de Nadal 2025.
La notícia la va avançar divendres passat el diari L'Indépendant, que publicava una entrevista exclusiva amb l'alcalde del Barcarès, Alain Ferrand, assenyalat directament com a responsable de la cancel·lació. Ferrand ha pres la decisió de no celebrar l'esdeveniment a causa dels seus problemes judicials. El batlle va ser detingut diumenge 28 d'abril de 2024, a l'aterratge del seu avió, a l'aeroport de Montpeller, i posat sota custòdia policial, en el marc d'una investigació per sospites de "corrupció" i "favoritisme" en la gestió dels contractes públics relacionats amb els pobles de Nadal del municipi entre el 2012 i el 2024. També se l'acusa de "presa il·legal d'interessos", "participació en associació de malfactors", "blanqueig" i "transferència no declarada de fons procedents de l'estranger". L'edil va ingressar provisionalment a presó el dimecres 1 de maig de 2024. Abans, ja havia complert sis mesos de presó l'any passat i havia estat posat en llibertat amb la prohibició de trepitjar el seu municipi.
No es pot organitzar "amb les manilles als canells"
En l'entrevista, Ferrand és contundent: "No es pot organitzar un esdeveniment màgic d'aquesta envergadura amb les manilles als canells; això no s'improvisa", declara, sense amagar que els seus afers judicials són el motiu directe de la cancel·lació. "Organitzar-lo en aquestes condicions era inviable", afegeix.
L'alcalde també defensa que cal aprofitar aquesta pausa per millorar el mercat: "Per continuar sent atractiu, cada any cal innovar. Necessito viatjar per Europa i la Xina per trobar novetats", explica. En aquest sentit, avança que l'Ajuntament preveu crear una "ciutat de Nadal" amb una decoració especial del poble i un mercat gastronòmic i festiu a l'entrada de la localitat. Assegura que el 2026 el mercat tornarà "en una versió espectacular".
Afectat per un incendi
Cal recordar que l'any passat un incendi de grans dimensions va arrasar el mercat de Nadal del Barcarès. Les flames, que es van declarar cap a les quatre de la matinada de l'11 de novembre, van calcinar una àrea de més de 3.000 metres quadrats abans que els bombers poguessin controlar la situació.
L’incendi, que va ser extingit al voltant de les set de la tarda, va provocar danys greus en una part significativa del mercat. Tot i això, el mercat va poder obrir les portes només una setmana més tard del previst.
