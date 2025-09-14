Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nadal

Avís de l'alcalde: el mercat de Nadal de la Catalunya on no podràs anar aquest any

"En aquestes condicions era inviable", diu Alain Ferrand

Espectacular foc al mercat de Nadal de Barcarès, el novembre del 2024.

Espectacular foc al mercat de Nadal de Barcarès, el novembre del 2024. / SDIS 66/Steven Jarossay

Redacció

El Barcarès

El mercat de Nadal del Barcarès 2025 no se celebrarà, almenys en el format habitual. Així ho ha avançat el diari L'Indépendant, que recull declaracions de l’alcalde de la localitat, Alain Ferrand. Segons ha explicat, l’Ajuntament preveu organitzar una "ciutat de Nadal", amb una decoració especial al poble i la instal·lació d’un mercat gastronòmic i festiu a l’entrada de la localitat. Es tractaria, doncs, d'un format que s’allunyaria del que es coneixia fins ara: un poble temàtic ple de llums, atraccions, pista de gel, espectacles i mercat gastronòmic i artesanal que atreia milers de visitants entre novembre i gener, molts dels quals empordanesos i gironins.

Imatge d'arxiu del mercat de Nadal del Barcarès.

Imatge d'arxiu del mercat de Nadal del Barcarès. / HERVE DONNEZAN / L'INDÉPENDANT

El diari de Perpinyà també explica que, des de fa setmanes, corria el rumor que el mercat de Nadal d’enguany podria celebrar-se en un format més reduït. Tot i això, Ferrand ha assegurat que ja treballen en l’edició del 2026, que, segons ell, serà "espectacular".

Afectat per un incendi

Cal recordar que l'any passat un incendi de grans dimensions va arrasar el mercat de Nadal del Barcarès. Les flames, que es van declarar cap a les quatre de la matinada de l'11 de novembre, van calcinar una àrea de més de 3.000 metres quadrats abans que els bombers poguessin controlar la situació.

Espectacular foc al mercat de Nadal de Barcarès.

El foc al mercat de Nadal de Barcarès. / SDIS 66/Steven Jarossay

L’incendi, que va ser extingit al voltant de les set de la tarda, va provocar danys greus en una part significativa del mercat. Tot i això, el mercat va poder obrir les portes només una setmana més tard del previst.

