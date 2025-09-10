"Bloquons tout"
Canvi de plans: la protesta contra l'austeritat a França no bloquejarà el peatge del Voló
Per ara, no hi ha cap incidència ni restricció de trànsit ni a l’AP-7 ni a la N-II a l’altura de la Jonquera
La repercussió de la protesta contra l'austeritat a França d’aquest dimecres finalment sembla que ha estat molt menys notòria del que s’havia anunciat. Segons han informat diversos mitjans locals del Rosselló, davant la baixa participació, els organitzadors de l’anomenada “Bloquons tout” han decidit no bloquejar el peatge del Voló, com s'havia previst inicialment. Per ara, no hi ha cap incidència ni restricció de trànsit ni a l’AP-7 ni a la N-II a l’altura de la Jonquera, tal com es constata a les càmeres en directe d’Infojonquera.
En canvi, on si hi ha hagut protestes ha estat a Perpinyà. De moment, segons informa el diari L'Indépendant, s'ha tancat l’accés a un institut de la capital del Rosselló, el Liceu Lurçat. Allà, desenes d’alumnes participen en una acció de bloqueig impulsada per la Unió Sindical Liceal. L’ambient és pacífic i distès. La policia s'ha personat al lloc dels fets, però de moment es limita a vigilar de lluny. La manifestació ha començat a les 6.30 hores. D'altra banda, també s'ha tancat l'accés al liceu Sabatier de Carcassona, des de les 8.15 hores.
Per què es protesta a França?
El 14 de juliol, França celebrava la seva festa nacional. L'endemà, però, l’eufòria s’esvaïa de manera abrupta. El motiu? El primer ministre francès, François Bayrou, anunciava mesures d’austeritat, entre les quals la supressió de dos dies festius, congelació de pensions i retallades en la despesa pública. Una sèrie d'accions que, com era previsible, han portat cua i han acabat derivant en un moment de màxima tensió política: l’extrema dreta guanya força mentre el govern de Bayrou cau després de perdre aquest dilluns la moció de confiança activada per ell mateix a l'Assemblea Nacional amb l'objectiu d'aconseguir el suport de la major part de l'hemicicle per tirar endavant un pla de pressupostos que contemplava retallades de fins a 44.000 milions d'euros per fer front a l'elevat deute públic francès.
Aquest escenari ple d'incerteses ha acabat derivant en el naixement d'un moviment ciutadà sorgit a les xarxes socials, Indignons-nous, que ha convocat una jornada de bloqueig generalitzada per aquest dimecres, 10 de setembre. Sota el lema "Bloquons tout" (en català, bloquegem-ho tot), la protesta s’inspira en l’esperit de les Armilles Grogues i convida a impulsar boicots, actes de desobediència civil i l’aturada total del consum, la feina i l’activitat econòmica com a forma de pressió.
Així doncs, l'objectiu és clar: paralitzar, per un dia, tota França, de Nord a Sud. Per això, el moviment preveu una mobilització conjunta a tot el país, des de les grans capitals com París, Lió, Marsella i Tolosa, fins a la Catalunya Nord.
Segons les previsions inicials, la protesta a la Catalunya Nord preveia diverses accions, entre les quals hi havia el finalment abortat tall del peatge del Voló. La jornada també inclou una concentració al Castellet de Perpinyà, amb el suport dels sindicats, a les 11 hores, i una "revolució dels carros" al Carrefour del barri perpinyanès de Castell Rosselló, a les 14.30 hores. Aquesta acció consisteix en una entrada massiva al supermercat amb carretons buits, sense fer cap compra, amb l’objectiu de col·lapsar passadissos i caixes. Tot i això, segons han assegurat els organitzadors, l’acció serà pacífica i sense destrosses.
En territori empordanès, també s’havia programat una acció davant la Torre Eiffel del pàrquing del centre comercial Gran Jonquera, a dos quarts de vuit del matí.
TREBALLEM PER AMPLIAR LA INFORMACIÓ.
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La protesta contra l'austeritat a França d'aquest dimecres tindrà conseqüències a l': 'Bloquons tout
- El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
- EN IMATGES | El catamarà de vela més gran del món fondeja a Cala Montgó
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Màxima alerta: nous estudis avancen dràsticament la frenada del Corrent Atlàntic
- La Selva de Mar estrena amb èxit un model de vida comunitària, referent per als micropobles
- El pati entre murs dels Caputxins de Figueres tindrà aparcament estable i jardí polivalent