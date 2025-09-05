Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Intervenen 128 quilos de marihuana en un camió al Pertús

Els duaners francesos han detingut el conductor, que ha estat condemnat a dos anys i mig de presó

La droga intervinguda.

La droga intervinguda. / Duana francesa

Tony Di Marino

El Pertús

Els duaners francesos del Pertús han intervingut 128 quilos de marihuana amagats dins la càrrega d’un camió. L’actuació es va produir la matinada del 2 de setembre a la barrera de peatge de l’autopista A9.

Segons han informat les autoritats, la droga es trobava al fons del remolc, dins caixes de plàstic buidades i apilades. El conductor va ser detingut i posat sota custòdia duanera, i posteriorment, va passar a mans de la Policia Judicial de Perpinyà. El mateix divendres va ser jutjat i condemnat pel tribunal de Perpinyà a 30 mesos de presó, una prohibició d’entrar a França durant 10 anys i una multa de 224.000 euros.

