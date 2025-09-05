Successos
Intervenen 128 quilos de marihuana en un camió al Pertús
Els duaners francesos han detingut el conductor, que ha estat condemnat a dos anys i mig de presó
El Pertús
Els duaners francesos del Pertús han intervingut 128 quilos de marihuana amagats dins la càrrega d’un camió. L’actuació es va produir la matinada del 2 de setembre a la barrera de peatge de l’autopista A9.
Segons han informat les autoritats, la droga es trobava al fons del remolc, dins caixes de plàstic buidades i apilades. El conductor va ser detingut i posat sota custòdia duanera, i posteriorment, va passar a mans de la Policia Judicial de Perpinyà. El mateix divendres va ser jutjat i condemnat pel tribunal de Perpinyà a 30 mesos de presó, una prohibició d’entrar a França durant 10 anys i una multa de 224.000 euros.
