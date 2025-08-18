Biodiversarium
Una experiència a la Catalunya Nord per salvar els oceans
Les instal·lacions del Biodiversarium disposen d'un aquari obert al públic i un equip paral·lel que treballa en l'observatori annex
EFE / David Álvarez
La crisi dels ecosistemes marins va ser el centre, aquesta primavera, de la Conferència de les Nacions Unides sobre els Oceans. I aquesta causa compta, a la Catalunya Nord, amb una iniciativa transfronterera de recerca i divulgació, Biodiversarium, on Espanya hi està molt present. Escassos setze quilòmetres separen l’epicentre de Biodiversarium, amb seu a la localitat de Banyuls-sur-Mer, a la Costa Vermella, de l’últim municipi de la Costa Brava, Portbou.
Les instal·lacions del Biodiversarium disposen d’un aquari obert al públic i un equip paral·lel que treballa en l’observatori annex, amb implicació d’experts dels centres nacionals d’investigacions científiques francès i espanyol, CNRS i CSIC. La hibridació arriba al punt que una de les investigadores del CNRS, Eva Ortega, és una granadina especialitzada en oceanografia microbiana.
Ella i els científics del Biodiversarium tenen connexió amb l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona i amb el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (Selva), dos organismes del CSIC, però també amb universitats com les de Sevilla o Màlaga i, de manera especialment intensa, amb la de Concepción a Xile.
Sobre la taula, l’impacte del canvi climàtic, per al que Ortega posa el focus en allò més petit, les comunitats microbianes, i alerta que l’augment de temperatures estratifica els oceans, genera problemes de nutrients «i el fitoplàncton creix pitjor».
En veure que la seva afirmació no genera alarma fora del món científic, entra en detalls: «L’oceà capta diòxid de carboni i ho fa a través del fitoplàncton».
Aquesta andalusa precisa que el fitoplàncton realitza la fotosíntesi i que n’hi ha tant que resulta exagerada la seva aportació d’oxigen a l’atmosfera.
La seva tasca passa per estudiar l’impacte humà en aquests microorganismes, per a això comparen les dades pròpies amb les que arriben des de Blanes i incorporen també intel·ligència artificial.
Ortega detalla altres línies de recerca del Biodiversarium, on s’analitzen espècies invasores com el cranc blau i s’ha arribat a reproduir un tauró -el visitant pot contemplar els ous fecundats amb cries visibles al seu interior- per conèixer la seva evolució i estudiar paral·lelismes amb el cervell humà.
Tot aquest treball científic necessita divulgació que conscienciï el ciutadà i aquí entra en joc l’aquari, dividit en sectors que van dels ecosistemes marins de superfície als més profunds.
Primer es poden veure ratlles, estrelles de mar, daurades o mabres, però també exemplars curiosos com un nudibranqui descobert a Banyuls-sur-Mer, que va rebre el nom científic de Nemesiguis banyulensis.
Ecosistemes de llacunes marines o tortugues com a exemple d’animal afectat pel plàstic en confondre’l amb meduses, que són el seu aliment, donen pas al final de la visita a peixos de les profunditats com el músic o la torda de fons.
Banyuls-sur-Mer presumeix d’uns canons submarins a pocs metres de la línia de costa que arriben als 2.000 metres de profunditat i que es defineixen com el veritable final dels Pirineus.
El treball que es desenvolupa al Biodiversarium prové d’una iniciativa del zoòleg Henri de Lacaze-Duthiers, que va fundar el 1882 l’observatori oceanogràfic, conegut històricament com a Laboratori Aragó i origen de la primera reserva natural marina francesa, la de Cerbère-Banyuls.
Tota aquesta activitat ha redundat també en l’aparició d’empreses emergents com Plastic at Sea, sorgida del Biodiversarium i que monitora la contaminació.
Un dels seus responsables, Emmanuel Maillard, mostra com analitzen l’aigua amb musclos, «que són filtres naturals», o eriçons de mar per obtenir dades de microplàstics i ho fan amb mentalitat transfronterera, que inclou la Universitat Politècnica de Catalunya o la de Barcelona.
«La contaminació marina s’haurà triplicat el 2050 si ningú no fa res», conclou Maillard, que posa el ciutadà al centre de la solució, inclosa la seva aportació en forma de ciència col·laborativa.
