Carnaval 2026
Fortià escalfa motors per al Carnaval 2026 amb xocolatada, rua i música
El municipi celebra el 28 de febrer una festa que durarà un dia i que inclou activitats per a totes les edats
Fortià celebrarà el Carnaval 2026 el dissabte 28 de febrer, un dels més tardans de la comarca, amb activitats repartides entre la plaça de l’Església i el Centre Agrícola Social. La programació combinarà propostes populars, animació familiar i una nit llarga de música amb DJ i concert de versions.
La festa comença a les quatre de la tarda amb una xocolatada popular per agafar forces, perquè després es farà la rua de Carnaval pels carrers del municipi amb l’acompanyament de la Xaranga Bufa Tramuntana. A les sis hi haurà animació infantil a càrrec de Jordi Patxecu Duo, una actuació que entretindrà tant als petits com als més grans.
A les vuit del vespre se celebrarà un sopar popular amb servei d’entrepans. I el ritme no para perquè a dos quarts de deu hi haurà l’actuació del Dj Pere Tell. I després a les onze de la nit el concert de versions amb Els Perduts de Sant Esteve de les Roures, un grup molt divertit que us farà ballar i riure amb les seves cançons versionades amb humor. A la una de la matinada agafa el relleu Dj Mad Vila, discjòquei resident de la discoteca Passarel·la d’Empuriabrava que serà l’encarregat de tancar la festa.
