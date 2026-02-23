Carnaval 2026
Aquestes són les colles premiades al Carnaval de Castelló d’Empúries 2026
La colla els Festucs s'emporta el títol de Rei de Carnaval i la premien en la categoria comparses
Els gurps Anem de Cul, Chipirón i Els Amics de la Yoli obtenen premi en la categoria de carrosses
El Carnaval de Castelló d'Empúries i Empuriabrava ha tancat aquest cap de setmana tres dies d'actes i rues en les quals han participat vint-i-dues carrosses i prop de dues mil persones.
La festa es va tancar amb el tradicional lliurament de premis, que ha reconegut l’esforç i la dedicació de les colles.
El títol de Rei del Carnaval 2026 ha estat per a la colla Els Festucs, que també s’ha situat entre les comparses guanyadores. En la categoria de carrosses, els premis han estat per a les colles Anem de Cul, Chipirón i Els Amics de la Yoli.
Pel que fa a la categoria Comparses, han resultat guanyadores Els Festucs, Tela Marinera i La Colla que Puja. En la categoria de Disfressa, el jurat ha distingit Del 6 al 9, Quatre Arreplegats i Increïbles.
A més, la distinció especial Flor i Nata ha recaigut en la colla 4 Arreplegats, com a reconeixement destacat en la seva participació.
