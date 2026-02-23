Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Maria Asunción AlberchParkinson Joan SalasPàrquings EmpordàPlatja Empúries
instagramlinkedin

Carnaval 2026

Aquestes són les colles premiades al Carnaval de Castelló d’Empúries 2026

La colla els Festucs s'emporta el títol de Rei de Carnaval i la premien en la categoria comparses

Els gurps Anem de Cul, Chipirón i Els Amics de la Yoli obtenen premi en la categoria de carrosses

Les imatges del Carnaval de Castelló d'Empúries i Empurabrava 2026.

Les imatges del Carnaval de Castelló d'Empúries i Empurabrava 2026.

Veure Galeria

Les imatges del Carnaval de Castelló d'Empúries 2026. / Ajuntament de Castelló d'Empúries

Redacció

Redacció

Castelló d'Empúries

El Carnaval de Castelló d'Empúries i Empuriabrava ha tancat aquest cap de setmana tres dies d'actes i rues en les quals han participat vint-i-dues carrosses i prop de dues mil persones.

La festa es va tancar amb el tradicional lliurament de premis, que ha reconegut l’esforç i la dedicació de les colles.

El títol de Rei del Carnaval 2026 ha estat per a la colla Els Festucs, que també s’ha situat entre les comparses guanyadores. En la categoria de carrosses, els premis han estat per a les colles Anem de Cul, Chipirón i Els Amics de la Yoli.

Pel que fa a la categoria Comparses, han resultat guanyadores Els Festucs, Tela Marinera i La Colla que Puja. En la categoria de Disfressa, el jurat ha distingit Del 6 al 9, Quatre Arreplegats i Increïbles.

Notícies relacionades

A més, la distinció especial Flor i Nata ha recaigut en la colla 4 Arreplegats, com a reconeixement destacat en la seva participació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fins que vaig fer setanta anys no vaig poder fer realitat el meu somni de ser atleta
  2. El TSJ avala l'acomiadament d'un treballador per negar-se a ensenyar la motxilla en sortir de la feina
  3. Avís als contribuents catalans amb ingressos entre 15.876 i 20.000 euros: els interessa fer la declaració
  4. Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
  5. Un ferit greu en un accident de matinada a la N-260, a Peralada
  6. Mor als 58 anys el cofundador d’Asos Quentin Griffiths en caure d’un edifici a Tailàndia
  7. Preveuen reobrir per Setmana Santa la carretera entre Llançà i el Port de la Selva, tallada per una esllavissada
  8. El celler empordanès Castelló Murphy: vins tranquils nascuts als peus de l'Albera

Enrique Gómez, exagent de la Guàrdia Civil, rebrà el guardó Fulla Negra del festival Ceba Negra de Figueres

Enrique Gómez, exagent de la Guàrdia Civil, rebrà el guardó Fulla Negra del festival Ceba Negra de Figueres

S'incendien les rodes d'un camió que transportava vehicles a Vilamalla

S'incendien les rodes d'un camió que transportava vehicles a Vilamalla

María Lladró: «Un salvavides per aL sistema»

María Lladró: «Un salvavides per aL sistema»

Juan del Val defensa que prohibir el burca és "inqüestionable": "No és el mateix que portar un crucifix"

Juan del Val defensa que prohibir el burca és "inqüestionable": "No és el mateix que portar un crucifix"

Condemnat a nou mesos per la mort de sis tortugues d'una espècie protegida

Condemnat a nou mesos per la mort de sis tortugues d'una espècie protegida

La fiscalia demana cinc anys de presó per al director de l'escola Pare Manyanet que va castigar un informàtic per denunciar un capellà pedòfil

La fiscalia demana cinc anys de presó per al director de l'escola Pare Manyanet que va castigar un informàtic per denunciar un capellà pedòfil

Andreu Buenafuente torna a la feina després de la seva baixa mèdica: "Això ha estat com morir-te en vida"

Andreu Buenafuente torna a la feina després de la seva baixa mèdica: "Això ha estat com morir-te en vida"

Comença la primera setmana de l'any de bon temps i temperatures per sobre de la mitjana

Comença la primera setmana de l'any de bon temps i temperatures per sobre de la mitjana
Tracking Pixel Contents