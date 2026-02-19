Carnaval
Capmany ha fet del Ranxo una festa per reforçar l’ambient de poble
Un total de vuit perols plens han servit, enguany, per a mantenir viva la tradició del ranxo més antic documentat a Catalunya.
El bon temps ha acompanyat la doble celebració festiva i gastronòmica, que també ha servit per a potenciar les relacions entre la gent del poble
Amb bon o mal temps, el carnaval i el ranxo de Capmany sempre han tirat endavant. Aquest any, però, la climatologia ha estat molt favorable per a la popular festa que el poble celebra de manera entusiasta des de fa anys i panys. Per no faltar a la tradició, l'activitat del carnestoltes capmanyenc està repartida en dues parts, completament vinculades l’una amb l’altra. Diumenge es va fer la popular cercavila pels carrers del poble. El nombre de persones disfressades va ser alt.
«Aquesta és una tradició que ve de lluny», recorda Xavier Rodà, president de l’Associació del Ranxo de Capmany. Abans, la comitiva passava casa per casa, també pels nuclis de la Vila d’Avall i Bosquerós, i les masies aïllades, per a recollir productes de la matança del porc, de l’horta, vins i ous del corral.
Ara la cercavila recull diners, amb menys productes que abans. Tot plegat suma per a celebrar el popular ranxo de dimarts.
«Les dues festes han estat molt concorregudes, amb molta participació. Ha anat tot rodó», diuXavier Rodà. L’Ajuntament també en fa una valoració molt positiva: «És una tradició que honora el nostre poble», recorda l’alcalde Joan Fuentes. El ranxo va omplir vuit perols que van ser ràpidament degustats pel públic.
Capmany és un dels membres actius de la Federació d'Escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya, una entitat que treballa per preservar la tradició i fomentar-ne la seva divulgació.
