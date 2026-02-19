Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Carnaval

Capmany ha fet del Ranxo una festa per reforçar l’ambient de poble

Un total de vuit perols plens han servit, enguany, per a mantenir viva la tradició del ranxo més antic documentat a Catalunya.

El bon temps ha acompanyat la doble celebració festiva i gastronòmica, que també ha servit per a potenciar les relacions entre la gent del poble

El repartiment del ranxo atrau gent de per tot arreu

El repartiment del ranxo atrau gent de per tot arreu / Josep Ribas

Santi Coll

Santi Coll

Capmany

Amb bon o mal temps, el carnaval i el ranxo de Capmany sempre han tirat endavant. Aquest any, però, la climatologia ha estat molt favorable per a la popular festa que el poble celebra de manera entusiasta des de fa anys i panys. Per no faltar a la tradició, l'activitat del carnestoltes capmanyenc està repartida en dues parts, completament vinculades l’una amb l’altra. Diumenge es va fer la popular cercavila pels carrers del poble. El nombre de persones disfressades va ser alt.

L'ambient a la plaça Major de Capmany

L'ambient a la plaça Major de Capmany / Josep Ribas

«Aquesta és una tradició que ve de lluny», recorda Xavier Rodà, president de l’Associació del Ranxo de Capmany. Abans, la comitiva passava casa per casa, també pels nuclis de la Vila d’Avall i Bosquerós, i les masies aïllades, per a recollir productes de la matança del porc, de l’horta, vins i ous del corral.

Les cuineres amb alguns dels perols del ranxo

Les cuineres amb alguns dels perols del ranxo / Josep Ribas

Ara la cercavila recull diners, amb menys productes que abans. Tot plegat suma per a celebrar el popular ranxo de dimarts.

Les noves generacions agafen el relleu en aquesta festa

Les noves generacions agafen el relleu en aquesta festa / Josep Ribas

«Les dues festes han estat molt concorregudes, amb molta participació. Ha anat tot rodó», diuXavier Rodà. L’Ajuntament també en fa una valoració molt positiva: «És una tradició que honora el nostre poble», recorda l’alcalde Joan Fuentes. El ranxo va omplir vuit perols que van ser ràpidament degustats pel públic.

Tres dones capmanyenques participant en els preparatius del ranxo

Tres dones capmanyenques participant en els preparatius del ranxo / Josep Ribas

Capmany és un dels membres actius de la Federació d'Escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya, una entitat que treballa per preservar la tradició i fomentar-ne la seva divulgació.

