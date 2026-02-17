Carnaval 2026
Capmany reparteix el ranxo de carnaval amb més solera del país
Després de la tradicional cercavila dominical, Capmany viu, aquest dimarts, la seva popular i històrica festa del ranxo
Documentat des del segle XVIII, el ranxo de Capmany és una institució per als amants de la gastronomia i les festes populars. El poble viu en constant moviment durant aquestes setmanes, ja que el calendari sol reunir en pocs dies la festa major de Santa Àgata i les activitats carnavalesques. Seguint la tradició, aquest diumenge ha tingut lloc la cercavila de recollida de productes i diners per a confeccionar el ranxo, que es reparteix, aquest dimarts 17 de febrer.
Federació activa
Capmany és un dels membres actius de la Federació d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya i de fet, fins al moment, és l’esdeveniment degà de l’entitat, ja que una acta notarial d’arrendament del 23 de juliol de l’any 1763, localitzada temps enrere pel cronista Climent Llosa, representa el document més antic que es coneix al país sobre un Carnaval amb ranxo.
La festa d’aquest dimarts comença amb la reunió de cuineres i cuiners a la plaça. Junts faran bullir les peroles. El ranxo es reparteix a partir de les set, l’acte compta amb la participació dels Grallers d’Espolla i la Cobla Foment del Montgrí.
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat
- Mercè Donat: 'La gent gran de Cadaqués són un exemple de fortalesa
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Guillem Segura, alcalde de Siurana d'Empordà: "Ens preocupa el creixement del Logis pels impactes ambientals i socials"
- Vull expressar el meu sincer agraïment a tot l’equip de l’Hospital de Figueres per la seva excel·lent professionalitat i dedicació
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Xavi Torres, periodista esportiu: 'La Masia és la principal marca que té el Barça arreu del món