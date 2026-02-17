Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Capmany reparteix el ranxo de carnaval amb més solera del país

Després de la tradicional cercavila dominical, Capmany viu, aquest dimarts, la seva popular i històrica festa del ranxo

La cercavila d'aquest passat diumenge va recollir productes per al ranxo

La cercavila d'aquest passat diumenge va recollir productes per al ranxo / Josep Ribas

Santi Coll

Santi Coll

Capmany

Documentat des del segle XVIII, el ranxo de Capmany és una institució per als amants de la gastronomia i les festes populars. El poble viu en constant moviment durant aquestes setmanes, ja que el calendari sol reunir en pocs dies la festa major de Santa Àgata i les activitats carnavalesques. Seguint la tradició, aquest diumenge ha tingut lloc la cercavila de recollida de productes i diners per a confeccionar el ranxo, que es reparteix, aquest dimarts 17 de febrer.

Federació activa

Capmany és un dels membres actius de la Federació d’Escudelles, Ranxos i Sopes Històriques de Catalunya i de fet, fins al moment, és l’esdeveniment degà de l’entitat, ja que una acta notarial d’arrendament del 23 de juliol de l’any 1763, localitzada temps enrere pel cronista Climent Llosa, representa el document més antic que es coneix al país sobre un Carnaval amb ranxo.

Notícies relacionades

La festa d’aquest dimarts comença amb la reunió de cuineres i cuiners a la plaça. Junts faran bullir les peroles. El ranxo es reparteix a partir de les set, l’acte compta amb la participació dels Grallers d’Espolla i la Cobla Foment del Montgrí.

TEMES

