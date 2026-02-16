Carnaval 2026
Aquest és el programa del Carnaval de Castelló d'Empúries i Empuriabrava 2026
La festa se celebra del 20 al 22 de febrer
Un any més, Castelló d'Empúries es prepara per viure el Carnaval del 20 al 22 de febrer. Desfilades, música i altres activitats us esperen per fer gresca.
Divendres 20 de febrer
- 21h Concentració de carrosses i comparses.
- 21.30h Desfilada nocturna de carrosses i comparses. Obertura de la rua a càrrec de TRAMUNTAKADA. Recorregut: sortida des de Sant Mori. Passarà per l'avinguda Carles Fages de Climent i finalitzarà a la plaça de les Palmeres.
Bus gratuït
- 20 h i 20.30h — Centre Històric (Parada de davant de l'Hotel Restaurant Empòrium) → Empuriabrava (Parada de davant de l'Hotel Xon's).
- 01h i 02h — Empuriabrava (Parada de davant del Restaurant Capitan) → Centre Històric (Parada de davant de l'Hotel Restaurant Empòrium).
Dissabte 21 de febrer
- 15.30h Concentració de carrosses i comparses.
- 16h Desfilada infantil de disfresses. Obertura de la rua a càrrec de TRAMUNTAKADA. Recorregut: sortida des de l'aparcament de la Llar d'infants. Avinguda Pau Casals, carrer Santa Clara, el Rentador i la Sala Polivalent.
- Després de la desfilada infantil — Xocolatada i activitats per a la mainada. Preu de la xocolatada pels nens i nenes: gratuït / Adults: 1,50 euros. Col·labora: Fundació Oncolliga Girona - Secció de Castelló d'Empúries. Lloc: Sala Polivalent.
- 20.30h Concentració de carrosses i comparses.
- 21h Desfilada nocturna de carrosses i comparses. Obertura de la rua a càrrec de TRAMUNTAKADA. Recorregut: sortida des del carrer Peralada (davant del cementiri). Carrer Figueres, avinguda Pau Casals i carrer Santa Clara.
- Després de la desfilada nocturna — DJ Adrià Giner, Banda Neon i Lia Jensen. Col·labora: Comissió de Festes del Municipi. Lloc: Sala Polivalent.
Informació important
- L'aforament de la Sala Polivalent és limitat
- Per accedir a la Sala serà indispensable anar totalment disfressat
- No es permetrà l'accés a l'interior de la Sala als menors de 16 anys que no portin degudament signada i impresa l'autorització (www.castello.cat) i que no vagin acompanyats de la persona adulta que l'hagi signada.
- Els DNI mostrats en format digital per justificar la majoria d'edat no seran vàlids.
- Hi haurà Punt Lila
Bus gratuït
- 20h i 20.30 h — Empuriabrava (Parada de davant de l'Hotel Xon's) → Centre Històric (Parada de davant de l'Hotel Restaurant Empòrium).
- 01h - 02 h / 03 i 04h — Centre Històric (Parada de davant de l'Hotel Restaurant Empòrium) → Empuriabrava (Parada de davant de l'Hotel Xon's).
Diumenge 22 de febrer
- 11.30h Concentració de carrosses i comparses.
- 12h Desfilada diürna de carrosses i comparses. Obertura de la rua a càrrec de La Banda de Percussió dels Senyors del Foc. Recorregut: sortida des de la plaça de les Palmeres. Passarà per l'avinguda Carles Fages de Climent i finalitzarà al sector de Sant Mori.
- 14.30h — Dinar de Carnaval per a totes les colles i comparses participants. Col·labora: Fundació Oncolliga Girona - Secció de Castelló d'Empúries. Lloc: Sala Polivalent.
