Roses anul·la la passada del Carnaval d’aquest dissabte per les fortes ratxes de vent

L'Escala substitueix la rua infantil per activitats interiors i Roses insta a retirar carrosses inestables

El Carnaval de Roses és un dels més multitudinaris que es fa a les comarques gironines.

El Carnaval de Roses és un dels més multitudinaris que es fa a les comarques gironines. / Ajuntament de Roses

Redacció

Redacció

Roses/L'Escala

L’Ajuntament de Roses ha informat que, en la darrera reunió mantinguda entre les colles participants en el Consell del Carnaval i el consistori, s’ha acordat anul·lar la passada prevista per avui dissabte a causa de les fortes ratxes de vent.

La decisió s’ha pres per motius estrictament de seguretat, amb l’objectiu de garantir la protecció de totes les persones participants i assistents.

L’Escala també modifica la programació

La forta tramuntana que afecta aquest dissabte l'Alt Empordà ha obligat l'Escala a substituir la rua infantil d'aquest dissabte per una concentració de disfresses i una xocolatada a la Sala Polivalent, on també es farà un ball a la nit.

