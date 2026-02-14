Carnaval 2026
L'Escala substitueix la rua infantil per activitats interiors i Roses anul·la la passada de Carnaval
La forta tramuntana que afecta aquest dissabte l'Alt Empordà ha obligat l'Escala a substituir la rua infantil d'aquest dissabte per una concentració de disfresses i una xocolatada a la Sala Polivalent, on també es farà un ball a la nit.
D'altra banda, l’Ajuntament de Roses ha informat que, en la darrera reunió mantinguda entre les colles participants en el Consell del Carnaval i el consistori, s’ha acordat anul·lar la passada prevista per aquest dissabte a causa de les fortes ratxes de vent.
A Roses, en un primer moment es volia mantenir la rua, i s'havia instat les colles a retirar les carrosses amb estructures més inestables. També s'havia optat per no instal·lar cadires al carrer.
