Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Illa MateuaAgenda CarnavalAlcalde burla ventJudici Ortega Monasterio
instagramlinkedin

Carnaval 2026

El mal temps obliga a ajornar el Carnaval de Llançà

Les noves dates seran el dissabte 28 de febrer i el diumenge 1 de març

Imatge d'arxiu del Carnaval de Llançà.

Imatge d'arxiu del Carnaval de Llançà. / Eduard Martí

Redacció

Redacció

Llançà

Les inclemències meteorològiques han obligat a ajornar el Carnaval de Llançà 2026, que s’havia de celebrar aquest cap de setmana. Segons ha informat l’Ajuntament a través de les xarxes socials, les noves dates seran el dissabte 28 de febrer i el diumenge 1 de març.

Des de l’Ajuntament es remarca que la decisió s’ha pres "pensant en la seguretat i perquè tothom pugui gaudir de la festa com es mereix" i que s’ha acordat "amb el consens de totes les colles participants".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estudien el cos d'un home de 82 anys que en té el d'un de 30: 'Una bona part és genètica, però també és entrenament
  2. Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
  3. La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
  4. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  5. VÍDEO | La burla d'un alcalde de l'Empordà davant la "falsa alarma" de fort vent a la comarca: "Tenia pedres preparades per posar-me-les a la butxaca"
  6. Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
  7. Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
  8. Alejandro Sanz s'obre de bat a bat i parla de la seva salut mental: 'Vaig estar medicat

Roser Rius, expresa del tardofranquisme, visita Figueres per presentar el seu llibre 'Memòria dibuixada'

Roser Rius, expresa del tardofranquisme, visita Figueres per presentar el seu llibre 'Memòria dibuixada'

El mal temps obliga a ajornar el Carnaval de Llançà

El mal temps obliga a ajornar el Carnaval de Llançà

Detenen una dona que falsificava documents per empadronar immigrants

Detenen una dona que falsificava documents per empadronar immigrants

Adif repara un tram de la via entre Llançà i Portbou i ja no tindrà limitacions de velocitat

Adif repara un tram de la via entre Llançà i Portbou i ja no tindrà limitacions de velocitat

La 4a Figa Dolça de Figueres s’amplia amb la presència de 10 pastisseries i més activitats

La 4a Figa Dolça de Figueres s’amplia amb la presència de 10 pastisseries i més activitats

Figueres presentarà la seva marca de ciutat en el pròxim partit de la USAP de Perpinyà

Figueres presentarà la seva marca de ciutat en el pròxim partit de la USAP de Perpinyà

Tria la millor ‘startup’ de Catalunya als Premis “Empresa de l’Any Banco Sabadell”

Tria la millor ‘startup’ de Catalunya als Premis “Empresa de l’Any Banco Sabadell”

Reconeixement honorífic a l’emprenedoria catalana

Reconeixement honorífic a l’emprenedoria catalana
Tracking Pixel Contents