Carnaval 2026
El mal temps obliga a ajornar el Carnaval de Llançà
Les noves dates seran el dissabte 28 de febrer i el diumenge 1 de març
Les inclemències meteorològiques han obligat a ajornar el Carnaval de Llançà 2026, que s’havia de celebrar aquest cap de setmana. Segons ha informat l’Ajuntament a través de les xarxes socials, les noves dates seran el dissabte 28 de febrer i el diumenge 1 de març.
Des de l’Ajuntament es remarca que la decisió s’ha pres "pensant en la seguretat i perquè tothom pugui gaudir de la festa com es mereix" i que s’ha acordat "amb el consens de totes les colles participants".
