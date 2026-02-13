Carnaval 2026
A Llers, un diumenge de Carnaval per acabar la setmana com cal
La festa se celebrarà el cap de setmana del 14 i 15 de febrer, amb el diumenge com a plat fort, quan hi haurà rua pels carrers del poble, ball i berenar
Llers respira flaire de Carnaval des de fa dies. Veïns i veïnes del poble acaben d’enllestir carrosses, vestits i tota mena d’ornaments per lluir com cal en una de les festes més populars del calendari, que enguany tindrà lloc el cap de setmana del 14 i 15 de febrer.
Ball de disfresses i rua
Així doncs, el Carnaval llersenc començarà dissabte 14 de febrer a la nit, a les 23.30 hores. Serà al Centre Recreatiu, on es farà un ball de disfresses amb DJ.BIZ. Durant la vetllada es premiarà la disfressa més original.
L’endemà, diumenge, hi haurà la concentració de disfresses, comparses i carrosses a la tarda, a les 16.00 hores, davant el Pavelló Esportiu Municipal. Tot seguit, es farà una cercavila pels carrers del poble.
El final de festa tindrà lloc al pavelló també, on s’oferirà pa amb allioli, botifarres i crispetes per a tothom. Per acabar el Carnaval, tot seguit hi haurà ball amb el grup Tàrraco Surfers, que oferiran un espectacle divertit al ritme dels millors hits de la història. El programa també inclou un servei de fotomaton gratuït per a tothom.
El Carnaval 2026 de Llers l’organitza l’Ajuntament i compta amb la col·laboració de la Diputació de Girona i FesLaFesta.com. L’Ajuntament es reserva la possibilitat de fer els canvis que siguin imprescindibles pel bon funcionament dels actes.
