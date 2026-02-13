Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Operació anul·lada ventSense sostre FigueresMasquef ventAlcalde burla ventJudici Ortega Monasterio
instagramlinkedin

Carnaval 2026

Aquests són els Carnavals que se celebren a l'Alt Empordà aquest cap de setmana

Del divendres 13 al diumenge 15 de febrer, municipis com Roses, l'Escala, la Jonquera, Pau i l'Armentera, entre altres, viuran dies plens de colors, música i festa

Les &quot;passades&quot; del Carnaval de Roses atrauen un munt de públic.

Les "passades" del Carnaval de Roses atrauen un munt de públic. / Ajuntament de Roses

Redacció

Redacció

L'alegria i la disbauxa tornen a omplir els carrers de l'Alt Empordà amb l'arribada del Carnaval. Municipis com Roses, l’Escala, la Jonquera, Pau, l’Armentera i molts més ja estan a punt per viure dies plens de colors, música i festa. Les rues, les comparses i les disfresses més espectaculars prenen el protagonisme en una celebració que any rere any atrau grans i petits amb ganes de gresca.

🎉 DIVENDRES 13 DE FEBRER

CADAQUÉS

Carnaval gimnasta de Cadaqués i ball de Carnaval (La Masovera Barbuda i DJ Alegre)

Nit de Carnaval a la Sala l’Amistat amb ambient de disfresses i festa grossa: primer, el Carnaval gimnasta de Cadaqués i, després, ball de Carnaval amb La Masovera Barbuda i la música de DJ Alegre per allargar la nit. On: Sala l’Amistat. Quan: 23 h.

L’ESCALA

Cercavila de benvinguda (Pop Pep i colla gegantera de l’Escala)

El Carnaval comença al Port d’en Perris amb una cercavila de benvinguda plena de ritme i color, amb l’acompanyament del Pop Pep i la colla gegantera de l’Escala. On: Port d’en Perris. Quan: 19 h.

Pregó de Carnestoltes (Associació Els Joves de Carnaval)

A la Plaça de l’Ajuntament, el pregó dona el tret de sortida oficial al Carnestoltes, a càrrec de l’Associació Els Joves de Carnaval. On: Plaça de l’Ajuntament. Quan: 19.30 h.

Exhibició de balls típics catalans i ball de germanor (Grup de Danses La Farandola)

Tot seguit del pregó, la festa continua amb l’exhibició de balls típics catalans i el ball de germanor de La Farandola, a càrrec del Grup de Danses La Farandola del CER-L’Escala. Quan: tot seguit.

ROSES

Desfilada de disfresses i carrosses

La rua omple l’avinguda de Rhode amb disfresses, carrosses i ambient de Carnaval per a tots els públics. On: al llarg de l’avinguda de Rhode. Quan: 21 h.

Discomòbil amb DJ Jon Beat + DJ Cosmik + DJ Alegre

La nit continua amb discomòbil i sessió de DJs per ballar sense parar. On: pista annexa del Pavelló Municipal d’Esports. Quan: 23.30 h.

Ball amb Fugados de Alcatraz i Dudux DJ Show

A l’envelat de la plaça de Frederic Rahola, festa amb grups de versions per tancar la jornada amb música en directe i grans èxits. On: envelat de la plaça de Frederic Rahola. Quan: 23.30 h i 1.30 h.

Rua nocturna del Carnaval rosinc.

Rua nocturna del Carnaval rosinc. / Ajuntament de Roses

VENTALLÓ

Carnaval 2026: rua de Carnaval (xocolata, melindros i disco infantil)

  • Rua de Carnaval amb sortida des de l’escola i arribada a la plaça de la Font, amb xocolata amb melindros per a la mainada i disco infantil per continuar la festa en família. On: plaça de la Font. Quan: 16.30 h.

🎉 DISSABTE 14 DE FEBRER

BORRASSÀ

Rua

Tarda de Carnaval pels carrers i places del poble, amb ambient de disfresses i festa al carrer. On: per carrers i places. Quan: 16 h.

Xocolatada

En acabar la rua, toca recuperar forces amb una xocolatada popular. On: Sala de l’Ateneu. Quan: seguidament.

Sopar de Carnaval i ball amb DJ Xavi

La nit continua amb sopar de Carnaval i ball per allargar la celebració. On: Sala de l’Ateneu. Quan: 21 h.

CADAQUÉS

Passada nocturna, discomòbil i ball de Carnaval (Ràdio Cap de Creus)

El Carnaval arrenca amb passada nocturna i ambient de festa a l’entrada del poble, amb música de Ràdio Cap de Creus. On: entrada del poble. Quan: 18.45 h.

Discomòbil amb DJ Office

Tot seguit, el Passeig es converteix en pista de ball amb discomòbil i sessió de DJ. On: Passeig. Quan: tot seguit.

Ball de Carnaval amb Wasa Corporation i DJ Office

Gran nit de Carnaval al pavelló amb música en directe i DJ per tancar la jornada amb energia. On: Pavelló Municipal Es Quatre Camins. Quan: 23.30 h.

L’ESCALA

Concentració de la cercavila infantil

Punt de trobada per a carrosses i comparses infantils abans de sortir a fer la cercavila. On: Plaça Víctor Català. Quan: 15.45 h.

Cercavila infantil (Batuskids, Tòca Samba i Pop Pep)

Rua infantil amb batucada i animació per omplir de música i color el centre del municipi. On: Plaça Víctor Català. Quan: 16 h.

Xocolatada popular amb ambientació musical

Xocolatada per a tothom amb música per mantenir l’ambient festiu. On: Plaça de les Escoles. Quan: 16.30 h.

Ball infantil de disfresses (Pessigolles + Kids Dance)

Ball infantil de disfresses amb el grup Pessigolles i animació Kids Dance per fer moure la mainada. On: Sala Polivalent Municipal. Quan: 17.30 h.

Ball de disfresses (Orquestra Maribel + DJ Ruben Rider + concurs)

La nit és per als grans: ball de disfresses amb orquestra i DJ, i concurs de disfresses a la mitja part. On: Sala Polivalent Municipal. Quan: a la mitjanit.

El Pòsit i les Nenes lideren el podi del carnaval de l’Escala

El Pop Pep, en el Carnaval de l'Escala de l'any passat. / Basili Gironès

LLANÇÀ

Rua infantil (concentració de carrosses)

Concentració prèvia de carrosses per a la rua infantil. On: pàrquing del Passeig Marítim. Quan: 16 h.

Rua infantil fins a l’envelat

Cercavila de Carnaval pels carrers de Llançà fins a l’envelat, amb ambient familiar i de festa. Quan: 16.30 h.

Actuació del grup Rikus

Música en directe a l’envelat per continuar la tarda de Carnaval. On: Envelat de Les Esplanes. Quan: 18 h. Preu: gratuït.

Rua d’adults (concentració de carrosses)

A la nit, concentració de carrosses per a la rua d’adults. On: pàrquing del Passeig Marítim. Quan: 22.30 h.

Rua d’adults fins a l’envelat

Rua nocturna pels carrers de Llançà fins a l’envelat, per encendre la festa gran. Quan: 23 h.

Actuació de Tutú-Keké i, tot seguit, DJ Victor Mata

La nit es tanca amb música en directe i sessió de DJ per allargar el Carnaval fins tard. Quan: 1.00 h.

LLERS

Ball de disfresses amb DJ Biz (premi a la més original)

Ball de disfresses amb DJ i premi per a la disfressa més original. On: Centre Recreatiu. Quan: 23.30 h.

PAU

Descoberta de la placa commemorativa al Ranxo de Pau

Acte de descoberta de la placa commemorativa vinculada al Ranxo de Pau. On: Plaça Nova. Quan: 12 h.

Vermut de Carnaval

Tot seguit, vermut per compartir i començar l’ambient de Carnaval. Quan: a continuació.

Preparatius del Ranxo

A la tarda, moment de posar-se a punt amb els preparatius del Ranxo. Quan: 15.30 h.

ROSES

Desfilada infantil

Rua infantil al llarg de l’avinguda de Rhode, amb comparses i disfresses per a tots els públics. On: al llarg de l’avinguda de Rhode. Quan: 16 h.

Animació amb La Sal dels Mars

Animació per continuar la tarda a l’envelat, amb proposta pensada per al públic familiar. On: envelat de la plaça de Frederic Rahola. Quan: 18.30 h.

Discomòbil amb DJ Jon Beat + DJ Cosmik + DJ Alegre

Sessió de DJs per convertir la pista en una festa fins ben entrada la nit. On: pista annexa del Pavelló Municipal d’Esports. Quan: 23 h.

Concert amb Hotel Cochambre i La Cassete DJ’s

Mitjanit de festa a l’envelat amb un grup de versions molt conegut i sessió de DJs per rematar la nit. On: envelat de la plaça de Frederic Rahola. Quan: 00.00 h.

SANT PERE PESCADOR

Rua de tarda

Rua de tarda amb sortida des del pàrquing de l’Escorxador, per omplir el poble de Carnaval. On: pàrquing de l’Escorxador. Quan: 16 h.

Ball de tarda amb Masovera Barbuda i xocolatada

Ball de tarda amb música i xocolatada per fer una pausa dolça abans de la nit gran. Quan: 19 h.

Rua de nit i ball (Masovera Barbuda + DJ Jordi Ruvi)

El Carnaval continua amb rua nocturna i, tot seguit, ball amb Masovera Barbuda i DJ Jordi Ruvi. On: sortida des del Centre cívic. Quan: 23 h.

🎉 DIUMENGE 15 DE FEBRER

L’ARMENTERA

Rua amb batucada (Perkal Drums)

El Carnaval comença amb una rua animada per la batucada dels Perkal Drums, que acompanya la cercavila fins a la pista. On: fins a la pista. Quan: 12 h.

"Sopa" de l’Armentera

Dinar popular per fer colla i entrar en ambient de festa amb un clàssic del poble. Quan: 13 h.

Bingo musical + DJ

Tarda de joc i música per allargar el Carnaval amb bon ritme. Quan: 15.30 h. Preu cartró: 6 €.

La Sopa del Carnaval de l'Armentera

La "Sopa" del Carnaval de l'Armentera. / Empordà

CADAQUÉS

Caminada popular de Carnaval: "Sa Ruta del Colesterol"

Proposta festiva i saludable per obrir la jornada amb una caminada popular de Carnaval pel passeig. On: Passeig. Quan: 11.30 h.

Dinar popular de Carnaval

Dinar al pavelló per compartir taula i festa, amb preu especial per a qui vingui disfressat. On: Pavelló Es Quatre Camins. Quan: 14 h. Preu: disfressat 5 €; sense disfressa 25 €. Menú infantil (fins a 12 anys): gratuït.

Ball de Carnaval (La Chatta Orquestra i DJ RKO)

Tot seguit del dinar, la festa continua amb ball de Carnaval amb orquestra i DJ per allargar la tarda. On: Pavelló Es Quatre Camins. Quan: tot seguit.

CAPMANY

Esmorzar

Esmorzar popular per començar el dia amb energia i ambient de festa. On: Plaça Major. Quan: 9 h.

Cercavila

Cercavila per tot el poble per escalfar motors i omplir Capmany de Carnaval. On: tot el poble. Quan: 10.30 h.

Arrossada

Dinar de Carnaval amb arrossada al Sindicat. Cal portar plat, cobert i got. On: El Sindicat. Quan: 14 h. Preu: 15 € (adults) i 10 € (nens menors de 12 anys).

L’ESCALA

Concentració de carrosses

Punt de trobada per a carrosses i colles abans de sortir a la gran rua. On: Aparcament Can Parals. Quan: 10 h.

Gran Rua de Carnaval

Rua principal de Carnaval per l’avinguda Girona, amb comparses i carrosses en un dels moments més esperats del cap de setmana. On: Av. Girona. Quan: 11 h.

Dinar de colles + premis + ball de disfresses (Orquestra Montecarlo)

Dinar de colles a la Sala Polivalent amb repartiment de premis a la mitja part i ball de disfresses amb l’Orquestra Montecarlo per allargar la festa. On: Sala Polivalent Municipal. Quan: 14 h.

LA JONQUERA

Concentració de comparses

Trobada prèvia de comparses per començar la jornada de Carnaval amb tothom a punt. On: Plaça 1 d’Octubre. Quan: 11.45 h.

Inici de la cercavila amb Grafic

Arrencada de la cercavila amb música i animació a càrrec de Grafic. Quan: 12 h.

Espectacle d’animació infantil amb Jaume Ibars

Proposta per a la mainada per continuar la festa amb humor i participació. Quan: 12.30 h.

Dinar popular

Dinar per fer colla i recuperar forces en plena jornada festiva. On: Sala de la Societat. Quan: 14 h.

Ball de Carnaval amb Lov (grup de versions)

Tarda de música i ball amb grup de versions per tancar el programa amb energia. Quan: 17 h.

Les imatges del Carnaval de la Jonquera 2025

Imatge del Carnaval de la Jonquera 2025. / Josep Ribas

LLANÇÀ

Rua d’adults (concentració de carrosses)

Concentració de carrosses per començar la rua d’adults. On: pàrquing del Passeig Marítim. Quan: 11 h.

Rua de Carnaval fins a l’envelat

Cercavila pels carrers de Llançà fins a l’envelat per viure el Carnaval al carrer. Quan: 11.30 h.

Actuació de Xavi de Roses

Música en directe a l’envelat per continuar la festa amb ambient popular. On: Envelat de Les Planes. Quan: 12 h. Preu: gratuït.

Ranxo popular

Ranxo per dinar plegats en una de les cites més esperades del Carnaval. On: Envelat de Les Planes. Quan: 14 h. Preu: 3 €.

Ball amb Xavi de Roses

Tarda de ball a l’envelat per allargar el diumenge de Carnaval. On: Envelat de Les Planes. Quan: 16 h. Preu: gratuït.

LLERS

Concentració de disfresses, comparses i carrosses

Punt de trobada davant del pavelló esportiu per iniciar el Carnaval del poble. On: davant el pavelló esportiu. Quan: 16 h.

Cercavila i ball amb Tàrraco Surfers

Cercavila pels carrers i, en arribar al pavelló, ball amb el grup Tàrraco Surfers per tancar la tarda amb música. Quan: tot seguit.

En el Carnaval llersenc sempre hi ha disfresses enginyoses. | EMPORDÀ

En el Carnaval llersenc sempre hi ha disfresses enginyoses. / EMPORDÀ

PAU

Encesa de perols

Matinada de tradició amb l’encesa de perols per preparar el Ranxo. Quan: 8 h.

Cercavila de Carnaval

Cercavila de Carnaval per fer poble i escalfar l’ambient festiu. Quan: 12 h.

Ranxo de Pau (cal portar plat, got i coberts)

Dinar popular amb el Ranxo de Pau. Cal portar plat, got i coberts. Quan: 14 h.

Actuació DJ (BCN Urban Events)

Tarda amb música per ballar i acabar la jornada amb festa. Quan: 17 h.

PERALADA

Rua amb Tramuntakada

Rua amb batucada i ritme per obrir la jornada de Carnaval a la plaça. On: Plaça Gran. Quan: 11 h.

Animació infantil amb Dr. Fly Magic Show

Espectacle per a la mainada amb màgia i humor per seguir la festa en família. On: davant El Centre. Quan: 11.45 h.

Vermut musical

Migdia de vermut amb música per fer temps fins al dinar de Carnaval. On: davant El Centre. Quan: 12.45 h.

Ranxo de Carnaval

Dinar popular al Centre Social, amb venda de tiquets fins al 12 de febrer. On: Centre Social. Quan: 14 h. Preu: 2 €.

Tardeo (Sunmorenao Duo + Made in Banannabeach) + concurs de disfresses

Tarda de rumba i festa amb concurs de disfresses per premiar els millors looks. On: Centre Social. Quan: 16 h.

ROSES

Desfilada de disfresses i carrosses

Rua principal al migdia per l’avinguda de Rhode, amb carrosses i colles omplint el centre de Carnaval. On: al llarg de l’avinguda de Rhode. Quan: 12 h.

Concert amb l’orquestra La Selvatana

Tarda de concert a l’envelat amb una orquestra de referència per escalfar l’ambient. On: envelat de la plaça de Frederic Rahola. Quan: 18 h.

Proclamació del Rei i la Reina de la Gent Gran del Carnaval 2027

Acte de proclamació de la Gent Gran en el marc del programa oficial. On: envelat de la plaça de Frederic Rahola. Quan: 19.15 h.

Ball amb l’orquestra La Selvatana

Tot seguit, ball per continuar la tarda amb música en directe. Quan: tot seguit.

El Carnaval de Roses és un dels més multitudinaris que es fa a les comarques gironines.

El Carnaval de Roses és un dels més multitudinaris. / Ajuntament de Roses

Concert amb La Follia

Música i ambient de festa a la zona de la plaça de Sant Pere amb concert de La Follia. On: davant la plaça de Sant Pere. Quan: 19 h.

Proclamació dels Reis i les Reines del Carnaval de Roses 2027

Acte central de proclamació dels Reis i les Reines del Carnaval, amb continuació del programa festiu. On: davant la plaça de Sant Pere. Quan: 21 h.

Proclamació dels guanyadors del concurs de colles

Anunci dels guanyadors del concurs de colles dins el mateix espai de proclamacions. Quan: tot seguit.

Discomòbil (DJ Music Beat + DJ Carrasco)

La nit s’allarga amb discomòbil per ballar fins tard. On: pista annexa del Pavelló Municipal d’Esports. Quan: 22 h.

Notícies relacionades

SANT PERE PESCADOR

Arrossada popular + rifa + cremada del Rei Carnestoltes (Sardana de Sant Pere)

Jornada de tancament amb arrossada popular, rifa i la cremada del Rei Carnestoltes, acabant la festa ballant la Sardana de Sant Pere. On: Parc del riu. Quan: 13.30 h.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els experts recomanen rentar-se els peus amb sal i vinagre: aquest és el motiu
  2. La Seguretat Social ho confirma: els majors de 45 anys poden cobrar una pensió mensual si els seus pares moren el 2026
  3. Un jutge atura una pràctica habitual a l'hora de de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: 'És il·legal
  4. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  5. Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera
  6. Eduard Genís, fundador de vuit empreses: 'En crisis fortes, només sobreviuen les que han planificat
  7. Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
  8. Cursar estudis universitaris a Perpinyà des de l'Alt Empordà: només 250 euros a l'any i sense selectivitat

Xarxes i menors d’edat

Xarxes i menors d’edat

Alertes meteorològiques i realitat empordanesa

Alertes meteorològiques i realitat empordanesa

Defuncions del 13 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 13 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Aquests són els Carnavals que se celebren a l'Alt Empordà aquest cap de setmana

Aquests són els Carnavals que se celebren a l'Alt Empordà aquest cap de setmana

L'Escala reobrirà l'accés a Illa Mateua aquest estiu després de quatre anys tancada per despreniments

L'Escala reobrirà l'accés a Illa Mateua aquest estiu després de quatre anys tancada per despreniments

A Llers, un diumenge de Carnaval per acabar la setmana com cal

A Llers, un diumenge de Carnaval per acabar la setmana com cal

Els (no) candidats d'Aliança Catalana

Els (no) candidats d'Aliança Catalana

Càceres, Patrimoni de la Humanitat, esport i nou escenari per a l’escalada d’alt nivell

Càceres, Patrimoni de la Humanitat, esport i nou escenari per a l’escalada d’alt nivell
Tracking Pixel Contents