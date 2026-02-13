Carnaval 2026
Aquests són els Carnavals que se celebren a l'Alt Empordà aquest cap de setmana
Del divendres 13 al diumenge 15 de febrer, municipis com Roses, l'Escala, la Jonquera, Pau i l'Armentera, entre altres, viuran dies plens de colors, música i festa
L'alegria i la disbauxa tornen a omplir els carrers de l'Alt Empordà amb l'arribada del Carnaval. Municipis com Roses, l’Escala, la Jonquera, Pau, l’Armentera i molts més ja estan a punt per viure dies plens de colors, música i festa. Les rues, les comparses i les disfresses més espectaculars prenen el protagonisme en una celebració que any rere any atrau grans i petits amb ganes de gresca.
🎉 DIVENDRES 13 DE FEBRER
CADAQUÉS
Carnaval gimnasta de Cadaqués i ball de Carnaval (La Masovera Barbuda i DJ Alegre)
Nit de Carnaval a la Sala l’Amistat amb ambient de disfresses i festa grossa: primer, el Carnaval gimnasta de Cadaqués i, després, ball de Carnaval amb La Masovera Barbuda i la música de DJ Alegre per allargar la nit. On: Sala l’Amistat. Quan: 23 h.
L’ESCALA
Cercavila de benvinguda (Pop Pep i colla gegantera de l’Escala)
El Carnaval comença al Port d’en Perris amb una cercavila de benvinguda plena de ritme i color, amb l’acompanyament del Pop Pep i la colla gegantera de l’Escala. On: Port d’en Perris. Quan: 19 h.
Pregó de Carnestoltes (Associació Els Joves de Carnaval)
A la Plaça de l’Ajuntament, el pregó dona el tret de sortida oficial al Carnestoltes, a càrrec de l’Associació Els Joves de Carnaval. On: Plaça de l’Ajuntament. Quan: 19.30 h.
Exhibició de balls típics catalans i ball de germanor (Grup de Danses La Farandola)
Tot seguit del pregó, la festa continua amb l’exhibició de balls típics catalans i el ball de germanor de La Farandola, a càrrec del Grup de Danses La Farandola del CER-L’Escala. Quan: tot seguit.
ROSES
Desfilada de disfresses i carrosses
La rua omple l’avinguda de Rhode amb disfresses, carrosses i ambient de Carnaval per a tots els públics. On: al llarg de l’avinguda de Rhode. Quan: 21 h.
Discomòbil amb DJ Jon Beat + DJ Cosmik + DJ Alegre
La nit continua amb discomòbil i sessió de DJs per ballar sense parar. On: pista annexa del Pavelló Municipal d’Esports. Quan: 23.30 h.
Ball amb Fugados de Alcatraz i Dudux DJ Show
A l’envelat de la plaça de Frederic Rahola, festa amb grups de versions per tancar la jornada amb música en directe i grans èxits. On: envelat de la plaça de Frederic Rahola. Quan: 23.30 h i 1.30 h.
VENTALLÓ
Carnaval 2026: rua de Carnaval (xocolata, melindros i disco infantil)
- Rua de Carnaval amb sortida des de l’escola i arribada a la plaça de la Font, amb xocolata amb melindros per a la mainada i disco infantil per continuar la festa en família. On: plaça de la Font. Quan: 16.30 h.
🎉 DISSABTE 14 DE FEBRER
BORRASSÀ
Rua
Tarda de Carnaval pels carrers i places del poble, amb ambient de disfresses i festa al carrer. On: per carrers i places. Quan: 16 h.
Xocolatada
En acabar la rua, toca recuperar forces amb una xocolatada popular. On: Sala de l’Ateneu. Quan: seguidament.
Sopar de Carnaval i ball amb DJ Xavi
La nit continua amb sopar de Carnaval i ball per allargar la celebració. On: Sala de l’Ateneu. Quan: 21 h.
CADAQUÉS
Passada nocturna, discomòbil i ball de Carnaval (Ràdio Cap de Creus)
El Carnaval arrenca amb passada nocturna i ambient de festa a l’entrada del poble, amb música de Ràdio Cap de Creus. On: entrada del poble. Quan: 18.45 h.
Discomòbil amb DJ Office
Tot seguit, el Passeig es converteix en pista de ball amb discomòbil i sessió de DJ. On: Passeig. Quan: tot seguit.
Ball de Carnaval amb Wasa Corporation i DJ Office
Gran nit de Carnaval al pavelló amb música en directe i DJ per tancar la jornada amb energia. On: Pavelló Municipal Es Quatre Camins. Quan: 23.30 h.
L’ESCALA
Concentració de la cercavila infantil
Punt de trobada per a carrosses i comparses infantils abans de sortir a fer la cercavila. On: Plaça Víctor Català. Quan: 15.45 h.
Cercavila infantil (Batuskids, Tòca Samba i Pop Pep)
Rua infantil amb batucada i animació per omplir de música i color el centre del municipi. On: Plaça Víctor Català. Quan: 16 h.
Xocolatada popular amb ambientació musical
Xocolatada per a tothom amb música per mantenir l’ambient festiu. On: Plaça de les Escoles. Quan: 16.30 h.
Ball infantil de disfresses (Pessigolles + Kids Dance)
Ball infantil de disfresses amb el grup Pessigolles i animació Kids Dance per fer moure la mainada. On: Sala Polivalent Municipal. Quan: 17.30 h.
Ball de disfresses (Orquestra Maribel + DJ Ruben Rider + concurs)
La nit és per als grans: ball de disfresses amb orquestra i DJ, i concurs de disfresses a la mitja part. On: Sala Polivalent Municipal. Quan: a la mitjanit.
LLANÇÀ
Rua infantil (concentració de carrosses)
Concentració prèvia de carrosses per a la rua infantil. On: pàrquing del Passeig Marítim. Quan: 16 h.
Rua infantil fins a l’envelat
Cercavila de Carnaval pels carrers de Llançà fins a l’envelat, amb ambient familiar i de festa. Quan: 16.30 h.
Actuació del grup Rikus
Música en directe a l’envelat per continuar la tarda de Carnaval. On: Envelat de Les Esplanes. Quan: 18 h. Preu: gratuït.
Rua d’adults (concentració de carrosses)
A la nit, concentració de carrosses per a la rua d’adults. On: pàrquing del Passeig Marítim. Quan: 22.30 h.
Rua d’adults fins a l’envelat
Rua nocturna pels carrers de Llançà fins a l’envelat, per encendre la festa gran. Quan: 23 h.
Actuació de Tutú-Keké i, tot seguit, DJ Victor Mata
La nit es tanca amb música en directe i sessió de DJ per allargar el Carnaval fins tard. Quan: 1.00 h.
LLERS
Ball de disfresses amb DJ Biz (premi a la més original)
Ball de disfresses amb DJ i premi per a la disfressa més original. On: Centre Recreatiu. Quan: 23.30 h.
PAU
Descoberta de la placa commemorativa al Ranxo de Pau
Acte de descoberta de la placa commemorativa vinculada al Ranxo de Pau. On: Plaça Nova. Quan: 12 h.
Vermut de Carnaval
Tot seguit, vermut per compartir i començar l’ambient de Carnaval. Quan: a continuació.
Preparatius del Ranxo
A la tarda, moment de posar-se a punt amb els preparatius del Ranxo. Quan: 15.30 h.
ROSES
Desfilada infantil
Rua infantil al llarg de l’avinguda de Rhode, amb comparses i disfresses per a tots els públics. On: al llarg de l’avinguda de Rhode. Quan: 16 h.
Animació amb La Sal dels Mars
Animació per continuar la tarda a l’envelat, amb proposta pensada per al públic familiar. On: envelat de la plaça de Frederic Rahola. Quan: 18.30 h.
Discomòbil amb DJ Jon Beat + DJ Cosmik + DJ Alegre
Sessió de DJs per convertir la pista en una festa fins ben entrada la nit. On: pista annexa del Pavelló Municipal d’Esports. Quan: 23 h.
Concert amb Hotel Cochambre i La Cassete DJ’s
Mitjanit de festa a l’envelat amb un grup de versions molt conegut i sessió de DJs per rematar la nit. On: envelat de la plaça de Frederic Rahola. Quan: 00.00 h.
SANT PERE PESCADOR
Rua de tarda
Rua de tarda amb sortida des del pàrquing de l’Escorxador, per omplir el poble de Carnaval. On: pàrquing de l’Escorxador. Quan: 16 h.
Ball de tarda amb Masovera Barbuda i xocolatada
Ball de tarda amb música i xocolatada per fer una pausa dolça abans de la nit gran. Quan: 19 h.
Rua de nit i ball (Masovera Barbuda + DJ Jordi Ruvi)
El Carnaval continua amb rua nocturna i, tot seguit, ball amb Masovera Barbuda i DJ Jordi Ruvi. On: sortida des del Centre cívic. Quan: 23 h.
🎉 DIUMENGE 15 DE FEBRER
L’ARMENTERA
Rua amb batucada (Perkal Drums)
El Carnaval comença amb una rua animada per la batucada dels Perkal Drums, que acompanya la cercavila fins a la pista. On: fins a la pista. Quan: 12 h.
"Sopa" de l’Armentera
Dinar popular per fer colla i entrar en ambient de festa amb un clàssic del poble. Quan: 13 h.
Bingo musical + DJ
Tarda de joc i música per allargar el Carnaval amb bon ritme. Quan: 15.30 h. Preu cartró: 6 €.
CADAQUÉS
Caminada popular de Carnaval: "Sa Ruta del Colesterol"
Proposta festiva i saludable per obrir la jornada amb una caminada popular de Carnaval pel passeig. On: Passeig. Quan: 11.30 h.
Dinar popular de Carnaval
Dinar al pavelló per compartir taula i festa, amb preu especial per a qui vingui disfressat. On: Pavelló Es Quatre Camins. Quan: 14 h. Preu: disfressat 5 €; sense disfressa 25 €. Menú infantil (fins a 12 anys): gratuït.
Ball de Carnaval (La Chatta Orquestra i DJ RKO)
Tot seguit del dinar, la festa continua amb ball de Carnaval amb orquestra i DJ per allargar la tarda. On: Pavelló Es Quatre Camins. Quan: tot seguit.
CAPMANY
Esmorzar
Esmorzar popular per començar el dia amb energia i ambient de festa. On: Plaça Major. Quan: 9 h.
Cercavila
Cercavila per tot el poble per escalfar motors i omplir Capmany de Carnaval. On: tot el poble. Quan: 10.30 h.
Arrossada
Dinar de Carnaval amb arrossada al Sindicat. Cal portar plat, cobert i got. On: El Sindicat. Quan: 14 h. Preu: 15 € (adults) i 10 € (nens menors de 12 anys).
L’ESCALA
Concentració de carrosses
Punt de trobada per a carrosses i colles abans de sortir a la gran rua. On: Aparcament Can Parals. Quan: 10 h.
Gran Rua de Carnaval
Rua principal de Carnaval per l’avinguda Girona, amb comparses i carrosses en un dels moments més esperats del cap de setmana. On: Av. Girona. Quan: 11 h.
Dinar de colles + premis + ball de disfresses (Orquestra Montecarlo)
Dinar de colles a la Sala Polivalent amb repartiment de premis a la mitja part i ball de disfresses amb l’Orquestra Montecarlo per allargar la festa. On: Sala Polivalent Municipal. Quan: 14 h.
LA JONQUERA
Concentració de comparses
Trobada prèvia de comparses per començar la jornada de Carnaval amb tothom a punt. On: Plaça 1 d’Octubre. Quan: 11.45 h.
Inici de la cercavila amb Grafic
Arrencada de la cercavila amb música i animació a càrrec de Grafic. Quan: 12 h.
Espectacle d’animació infantil amb Jaume Ibars
Proposta per a la mainada per continuar la festa amb humor i participació. Quan: 12.30 h.
Dinar popular
Dinar per fer colla i recuperar forces en plena jornada festiva. On: Sala de la Societat. Quan: 14 h.
Ball de Carnaval amb Lov (grup de versions)
Tarda de música i ball amb grup de versions per tancar el programa amb energia. Quan: 17 h.
LLANÇÀ
Rua d’adults (concentració de carrosses)
Concentració de carrosses per començar la rua d’adults. On: pàrquing del Passeig Marítim. Quan: 11 h.
Rua de Carnaval fins a l’envelat
Cercavila pels carrers de Llançà fins a l’envelat per viure el Carnaval al carrer. Quan: 11.30 h.
Actuació de Xavi de Roses
Música en directe a l’envelat per continuar la festa amb ambient popular. On: Envelat de Les Planes. Quan: 12 h. Preu: gratuït.
Ranxo popular
Ranxo per dinar plegats en una de les cites més esperades del Carnaval. On: Envelat de Les Planes. Quan: 14 h. Preu: 3 €.
Ball amb Xavi de Roses
Tarda de ball a l’envelat per allargar el diumenge de Carnaval. On: Envelat de Les Planes. Quan: 16 h. Preu: gratuït.
LLERS
Concentració de disfresses, comparses i carrosses
Punt de trobada davant del pavelló esportiu per iniciar el Carnaval del poble. On: davant el pavelló esportiu. Quan: 16 h.
Cercavila i ball amb Tàrraco Surfers
Cercavila pels carrers i, en arribar al pavelló, ball amb el grup Tàrraco Surfers per tancar la tarda amb música. Quan: tot seguit.
PAU
Encesa de perols
Matinada de tradició amb l’encesa de perols per preparar el Ranxo. Quan: 8 h.
Cercavila de Carnaval
Cercavila de Carnaval per fer poble i escalfar l’ambient festiu. Quan: 12 h.
Ranxo de Pau (cal portar plat, got i coberts)
Dinar popular amb el Ranxo de Pau. Cal portar plat, got i coberts. Quan: 14 h.
Actuació DJ (BCN Urban Events)
Tarda amb música per ballar i acabar la jornada amb festa. Quan: 17 h.
PERALADA
Rua amb Tramuntakada
Rua amb batucada i ritme per obrir la jornada de Carnaval a la plaça. On: Plaça Gran. Quan: 11 h.
Animació infantil amb Dr. Fly Magic Show
Espectacle per a la mainada amb màgia i humor per seguir la festa en família. On: davant El Centre. Quan: 11.45 h.
Vermut musical
Migdia de vermut amb música per fer temps fins al dinar de Carnaval. On: davant El Centre. Quan: 12.45 h.
Ranxo de Carnaval
Dinar popular al Centre Social, amb venda de tiquets fins al 12 de febrer. On: Centre Social. Quan: 14 h. Preu: 2 €.
Tardeo (Sunmorenao Duo + Made in Banannabeach) + concurs de disfresses
Tarda de rumba i festa amb concurs de disfresses per premiar els millors looks. On: Centre Social. Quan: 16 h.
ROSES
Desfilada de disfresses i carrosses
Rua principal al migdia per l’avinguda de Rhode, amb carrosses i colles omplint el centre de Carnaval. On: al llarg de l’avinguda de Rhode. Quan: 12 h.
Concert amb l’orquestra La Selvatana
Tarda de concert a l’envelat amb una orquestra de referència per escalfar l’ambient. On: envelat de la plaça de Frederic Rahola. Quan: 18 h.
Proclamació del Rei i la Reina de la Gent Gran del Carnaval 2027
Acte de proclamació de la Gent Gran en el marc del programa oficial. On: envelat de la plaça de Frederic Rahola. Quan: 19.15 h.
Ball amb l’orquestra La Selvatana
Tot seguit, ball per continuar la tarda amb música en directe. Quan: tot seguit.
Concert amb La Follia
Música i ambient de festa a la zona de la plaça de Sant Pere amb concert de La Follia. On: davant la plaça de Sant Pere. Quan: 19 h.
Proclamació dels Reis i les Reines del Carnaval de Roses 2027
Acte central de proclamació dels Reis i les Reines del Carnaval, amb continuació del programa festiu. On: davant la plaça de Sant Pere. Quan: 21 h.
Proclamació dels guanyadors del concurs de colles
Anunci dels guanyadors del concurs de colles dins el mateix espai de proclamacions. Quan: tot seguit.
Discomòbil (DJ Music Beat + DJ Carrasco)
La nit s’allarga amb discomòbil per ballar fins tard. On: pista annexa del Pavelló Municipal d’Esports. Quan: 22 h.
SANT PERE PESCADOR
Arrossada popular + rifa + cremada del Rei Carnestoltes (Sardana de Sant Pere)
Jornada de tancament amb arrossada popular, rifa i la cremada del Rei Carnestoltes, acabant la festa ballant la Sardana de Sant Pere. On: Parc del riu. Quan: 13.30 h.
