Carnaval 2026
Tot a punt per un Carnaval de Llançà que "mantindrà viva la tradició i l'esperit popular de sempre"
La festa se celebra del 13 al 15 de febrer "amb un dispositiu que garantitza la seguretat de tots els actes", destaca l'alcaldessa, Núria Escarpanter
S'inclou dins el programa el tradicional ranxo popular i activitats gratuïtes als envelats del municipi
Llançà es prepara per viure un cap de setmana ple de gresca i animació amb la celebració del Carnaval, que tindrà lloc del 13 al 15 de febrer amb una programació variada per a totes les edats, plena de rues, música i activitats populars.
Una de les principals novetats d’enguany és mantenir l’aposta per la rua d’adults de diumenge, amb la voluntat que es consolidi dins els futurs programes festius i ampliï encara més l’oferta i la participació ciutadana.
Participació arrelada
Segons l’alcaldessa, "el Carnaval de Llançà és una festa que manté viva la tradició i l’esperit popular de sempre, amb una participació molt arrelada de les entitats i de la ciutadania2.
El dissabte 14, la festa arrencarà amb la Rua infantil, amb concentració de carrosses a les 16.00 hores al pàrquing del Passeig Marítim i inici de la rua a les 16.30 hores fins a l’envelat. A les 18.00 hores, l’Envelat de Les Esplanes acollirà l’actuació del grup Rikus, amb entrada gratuïta. Durant la tarda, hi haurà berenar per a tots els infants.
Rua nocturna
A la nit, serà el torn de la Rua d’adults, amb concentració a les 22.30 hores i inici a les 23.00 hores. A partir de la 1.00 de la matinada, l’envelat oferirà l’actuació del grup Tutú-Keké i una sessió del DJ Victor Mata, també amb accés gratuït.
L’endemà. El diumenge 15, el Carnaval continuarà amb una aposta especial, després que es recuperés l’any passat: la Rua d’adults, amb concentració de carrosses i inici a les 11.30 hores. A les 12.00 hores, l’Envelat de Les Esplanes acollirà l’actuació de Xavi de Roses.
A les 14.00 hores serà el torn de celebrar el tradicional Ranxo popular, amb un menú de vedella amb patates i bolets, pa i vi. Cal portar estris i plat. L’activitat és organitzada per la Colla del Ranxo, amb la col·laboració de l’Ajuntament.
La jornada clourà a les 16.00 hores amb el Ball amenitzat per Xavi de Roses, amb entrada gratuïta.
La seguretat com a prioritat
L’alcaldessa Núria Escarpanter ha destacat que una de les prioritats del consistori és garantir la seguretat durant tots els actes: "Una de les nostres prioritats és garantir la màxima seguretat a totes les persones que hi participin, per això tenim un dispositiu preparat que ho faci possible". També ha volgut agrair especialment la tasca de la Comissió de Festes i de la Colla del Ranxo, "que any rere any fan possible el tradicional ranxo de Carnaval, un dels actes més emblemàtics i estimats del nostre municipi", remarca l’alcaldessa.
Amb una combinació de tradició, novetats i seguretat, el Carnaval de Llançà es consolida com una cita imprescindible per a veïns i visitants. Una de les activitats més populars amb què es tancarà la festa, diumenge, és el ranxo popular. Cal destacar que les colles i comparses encara trobaran obertes les inscripcions.
