Carnaval 2026
Estampes fotogràfiques per recordar com es vivia el Carnaval de Roses fa quaranta anys
La sala Ca l’Anita acull, des d’aquest dijous 12 de febrer, l’exposició Remember Carnaval, una mostra fotogràfica que recorda aquesta festa durant els anys 80 i 90 al poble
Les imatges, en color i blanc i negre, formen part del fons de l’Arxiu Municipal i s'acompanyen de la projecció de dos audiovisuals sobre passades d'aquella època
La relació de Roses amb el Carnaval s’allarga molt en el temps. Segons constata l’Arxiu Municipal de Roses a través de documents històrics, els rosincs ja vivien aquesta festa entre els segles XVII i XIX. Tampoc va aconseguir tombar-la el règim franquista. Els rosincs sempre van trobar la manera de celebrar-la defugint la pressió de les autoritats del moment. "Els rosincs sempre han estat molt subversius i es disfressaven", assegura la regidora de Festes, Sílvia Ripoll. L’arribada de la democràcia va obrir una nova etapa i dels anys 80 i 90 van quedar estampes sensacionals que ara recull l’exposició de fotografies Remember Carnaval que s’inaugurarà aquest dijous i es podrà veure fins al 15 de març, a la sala Ca l’Anita.
"Sembla que era ahir", admet la regidora tot observant la vintena de fotografies, principalment en color i unes poques en blanc i negre, que conformen aquesta mostra singular amb la que es convida a tothom a fer un salt en el temps. Totes aquestes imatges, que han estat seleccionades per la regidoria de Festes, provenen del fons de l’Arxiu Municipal i són donacions de particulars. "Les fotografies ens permeten fer un recordatori de les diferents etapes que ha viscut el Carnaval, els canvis en les direccions de la rua, els espais de les arrossades i tot això queda reflectit", assegura la regidora. A banda de les imatges, l’exposició també inclourà la projecció de dos audiovisuals de dues passades d’aquella època.
En aquell temps, els balls de Carnaval es feien a la sala de la SUF i tenien com a particularitat la lectura del testament que servia per fer pujar els colors a més d’un. Aquella tradició, però es va perdre i, com reconeix Sílvia Ripoll, ara seria molt complicat recuperar-la perquè es feia quan Roses tenia una població molt més reduïda que l’actual. "El testament servia per parlar de xafarderies divertides pròpies d’un poble petit. Allò tenia sentit quan tot el poble es coneixia", confirma. Allò que sí que es manté és el repartiment d’unes esqueles durant l’enterrament de la sardina que inclou alguna frase polèmica que s’escriu del revés i que enguany tindrà a veure amb els problemes d’aigua potable que va patir el poble temps enrere. «És una mica per enfotre’ns de nosaltres mateixos, que per això és el Carnaval", conclou la regidora .
