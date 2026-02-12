Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Carnaval

Cercavila, xocolatada i animació en el Carnaval de Santa Llogaia d’Àlguema

La festa de disfresses arribarà al poble el 28 de febrer i inclourà una rua pel poble en la qual es premiaran les millors caracteritzacions

La colla BatuScala ja va ser a Santa Llogaia en el Carnaval de 2025.

La colla BatuScala ja va ser a Santa Llogaia en el Carnaval de 2025. / AJ Santa Llogaia

Redacció

Redacció

Santa Llogaia d'Àlguema

Santa Llogaia d’Àlguema ja té a punt el Carnaval d’aquest any 2026. Se celebrarà el pròxim dissabte 28 de febrer a partir de dos quarts de sis de la tarda. Serà una jornada plena d’activitats pensades per a tots els públics i amb la disfressa com a eix central.

La festa arrencarà amb la concentració de tots els participants disfressats a la Sala del Centre Cívic de Santa Llogaia. Un cop reunits tots els participants, començarà l’acte protagonista del Carnanal santallogaienc: es farà una cercavila pels carrers del poble en la qual els assistents podran lluir les seves disfresses.

Xocolatada i premis

Aquesta cercavila comptarà amb una batucada a càrrec de BatuScala, un grup d’instruments de percussió i vent creat a l’Escala que està creixent numèricament any rere any i que tindrà presència enguany en diversos Carnavals de l’Alt Empordà

L’organització de l’esdeveniment ha previst premiar les millors disfresses de la jornada. L’Ajuntament de Santa Llogaia repartirà guardons per a la millor caracterització en tres categories diferents (infantil, adult i grup).

Un cop acabada aquesta rua, l’activitat tornarà a concentrar-se a la Sala del Centre Cívic. Allà hi haurà una xocolatada i berenar per agafar forces i cloure el vespre festiu. A més, l’ambientació anirà acompanyada de l’animació de Fun Party Doctor Fly, que presentarà un espectacla de màgia i diversió per a tots els públics.

