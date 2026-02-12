Carnaval
Cercavila, xocolatada i animació en el Carnaval de Santa Llogaia d’Àlguema
La festa de disfresses arribarà al poble el 28 de febrer i inclourà una rua pel poble en la qual es premiaran les millors caracteritzacions
Santa Llogaia d’Àlguema ja té a punt el Carnaval d’aquest any 2026. Se celebrarà el pròxim dissabte 28 de febrer a partir de dos quarts de sis de la tarda. Serà una jornada plena d’activitats pensades per a tots els públics i amb la disfressa com a eix central.
La festa arrencarà amb la concentració de tots els participants disfressats a la Sala del Centre Cívic de Santa Llogaia. Un cop reunits tots els participants, començarà l’acte protagonista del Carnanal santallogaienc: es farà una cercavila pels carrers del poble en la qual els assistents podran lluir les seves disfresses.
Xocolatada i premis
Aquesta cercavila comptarà amb una batucada a càrrec de BatuScala, un grup d’instruments de percussió i vent creat a l’Escala que està creixent numèricament any rere any i que tindrà presència enguany en diversos Carnavals de l’Alt Empordà
L’organització de l’esdeveniment ha previst premiar les millors disfresses de la jornada. L’Ajuntament de Santa Llogaia repartirà guardons per a la millor caracterització en tres categories diferents (infantil, adult i grup).
Un cop acabada aquesta rua, l’activitat tornarà a concentrar-se a la Sala del Centre Cívic. Allà hi haurà una xocolatada i berenar per agafar forces i cloure el vespre festiu. A més, l’ambientació anirà acompanyada de l’animació de Fun Party Doctor Fly, que presentarà un espectacla de màgia i diversió per a tots els públics.
- Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
- Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
- Carlos González, pediatre: 'Algú t'ha dit alguna vegada que els nens de tres mesos dormen sols? Doncs ho sento, no és així
- Un jutge atura una pràctica habitual de multar i anul·la una sanció de 200 euros imposada per la DGT: 'És il·legal
- Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
- Metges de Catalunya considera 'injustes i improcedents' les declaracions de la tinent d'alcade de Figueres sobre el doctor Cervera
- L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
- Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida