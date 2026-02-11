Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Carnaval 2026

L'Armentera prioritza la "Sopa" durant el Carnaval

"Nosaltres apostem pel que agrada a la gent", assegura la regidora de Festes, Elvira Fàbrega

La &quot;Sopa&quot; del Carnaval de l'Armentera.

La "Sopa" del Carnaval de l'Armentera. / Empordà

Marc Testart

Marc Testart

L'Armentera

L’Ajuntament de l’Armentera destinarà tot aquest cap de setmana de Carnaval a potenciar la "Sopa", la qual, històricament, ha donat a conèixer aquest poble de la zona del Baix Fluvià arreu de la comarca i de l’exterior. "Nosaltres apostem amb el que sabem que agrada a la gent, que és l’arrossada, que va començar fa molts anys com un acte de beneficència per donar menjar als que no podien tenir-ne, mentre que, al llarg del temps, s’ha fusionat amb el Carnaval", explica la regidora de Festes armenterenca, Elvira Fàbrega, conscient que ho han tingut difícil, als darrers anys, per competir amb municipis del voltant, més dinàmics amb aquesta festa. Així, dissabte, a les tres de la tarda, conviden a tots els voluntaris i voluntàries que vulguin anar fins a l’Escorxador per a participar en la neteja de sípia i preparació de la "Sopa".

L’endemà, diumenge, a les dotze del migdia, sortirà, des de la plaça Catalunya, la Rua de disfresses, amb batucada dels Perkal Drums, fins a la pista poliesportiva, propera a l’escola, on tindrà lloc la "Sopa", que se servirà a partir de dos quarts de dues del migdia.

A partir de les onze del matí, ja obriran aquest recinte, perquè la gent hi pugui instal·lar la parada de taules i cadires, que s’hauran de portar de casa, igual que els plats, gots i coberts per poder dinar a l’aire lliure en les millors condicions, sempre que el temps els ho permeti.

A dos quarts de quatre de la tarda, per fer una bona sobretaula, celebraran un Bingo Musical -el cartó costarà 6 euros- acompanyat d’un Dj. Hi haurà premis, sorpreses i diversió per donar la festa del Carnaval d’aquest any per tancada.

El Grup de Memòria Històrica presenta el seu treball sobre la "Sopa"

El Grup de Memòria Històrica presenta el seu treball sobre la “Sopa”.

El Grup de Memòria Històrica presenta el seu treball sobre la "Sopa". / AJUNTAMENT

La Sala Nova de l’Armentera va inaugurar, dissabte passat a la tarda, el darrer treball del Grup de Memòria Històrica del poble, que porta per nom El Carnaval i la Sopa de l’Armentera, amb fotografies i documents de la història i evolució d’aquesta festa popular.

