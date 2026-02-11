Entrevista | Sílvia Ripoll Regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Roses
"El Carnaval de Roses és turístic, sí, però és el nostre Carnaval"
La programació arrenca aquest dijous 12 de febrer i s'allarga fins dilluns 16 de febrer amb l'enterrament de la sardina
Aquest és el tercer any de Sílvia Ripoll al capdavant de la regidoria de Cultura i Festes i, des del primer dia, es va marcar modernitzar alguns aspectes de la festa del Carnaval per millorar el procés.
Per a un rosinc, què representa el Carnaval?
És la nostra festa major, la més important, però també la que ens porta més feina en l’àmbit administratiu del departament de Cultura i Festes perquè s’han de gestionar moltes coses, a banda dels nomenaments dels Reis del Carnaval. La veritat és que, al final de tot, acabes esgotat.
Hi ha comissió de Carnaval?
Tenim un Consell de Carnaval que el formen dotze caps de colla i ens hi reunim unes quantes vegades al llarg de l’any per posar en comú idees i les coses que han sortit bé i les que no tant. Moltes de les coses que s’implementen surten d’aquest consell, però tota l’organització va a càrrec de l’Ajuntament.
El Carnaval ha deixat totalment enrere aquella època més fosca.
Des del 2011 que soc regidora i el Carnaval va arribar un moment que va tocar fons. Vam veure que calia reconduir-lo perquè no podia ser, teníem problemes i una de les maneres de salvar-lo va ser creant uns concursos perquè la gent s’esmercés molt amb les carrosses, amb les disfresses. Es va crear el Consell de Carnaval, es van posar unes normes i els caps de colla són els responsables del bon comportament de la gent que porten. Evidentment que sempre passen coses perquè hi ha colles que poden arribar a ser més de cent seixanta persones i tampoc pots culpabilitzar al cap de colla, però és una manera de responsabilitzar-los a ells, que tinguem un bon Carnaval.
Durant aquell temps, es van fer campanyes de sensibilització dirigides als joves, campanyes molt contundents.
Cert, des de l’Àrea de Joventut, la regidora Anna Jorquera n’havia fet algunes bastant agressives amb imatges que es passaven als alumnes a les escoles per mostrar-los actituds que no podien marcar el nostre Carnaval. Aquell va ser el moment que es va posar el fre de mà.
Ara ja no es veuen tan necessàries?
De moment no s’han tornat a fer perquè el Carnaval crec que està reconduït tot i que ens ho podríem arribar a plantejar.
Un altre acte que també han reconduït, limitant-lo, és l’arrossada.
L’hem limitat perquè era una bogeria. Tenim 2.500 tiquets i un cop estiguin venuts no hi haurà més arròs. Ens trobàvem que venia molta gent de fora, molt de francès. Entenem que és una festa turística, sí, però aquest és el nostre Carnaval i aquesta, una arrossada popular.
