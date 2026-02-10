Carnaval 2026
Marc Giró, Òscar Andreu i Òscar Dalmau, de RAC1, celebren el Dia Internacional de la Ràdio a Roses
Els tres comunicadors emetran en directe els seus programes estrella -Vostè primer i Els Òscars- i els dedicaran al Carnaval
Per escalfar motors per Carnaval de Roses i coincidint amb el Dia Internacional de la Ràdio, s'ha previst que aquest divendres s’emetin en directe, des del Teatre Municipal, dos dels programes estrella de la graella de RAC 1: Vostè primer conduït per Marc Giró i Els Òscars amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. La temàtica girarà entorn el Carnaval. Aquest acte és de lliure accés per a tothom i gratuït.
