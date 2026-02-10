Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
RodaliesRegidor BoadellaSenglar
instagramlinkedin

Carnaval 2026

Marc Giró, Òscar Andreu i Òscar Dalmau, de RAC1, celebren el Dia Internacional de la Ràdio a Roses

Els tres comunicadors emetran en directe els seus programes estrella -Vostè primer i Els Òscars- i els dedicaran al Carnaval

El periodista Marc Giró, cara visible del programa 'Vostè primer'.

El periodista Marc Giró, cara visible del programa 'Vostè primer'. / RAC1

Redacció

Redacció

Roses

Per escalfar motors per Carnaval de Roses i coincidint amb el Dia Internacional de la Ràdio, s'ha previst que aquest divendres s’emetin en directe, des del Teatre Municipal, dos dels programes estrella de la graella de RAC 1: Vostè primer conduït per Marc Giró i Els Òscars amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. La temàtica girarà entorn el Carnaval. Aquest acte és de lliure accés per a tothom i gratuït.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Olga Tubau, advocada: “Li vaig dir a Rubiales: ‘Va ser impresentable, Luis, no t’adones que això no es pot fer?’, i ell va contestar: ‘Ho he fet tota la vida’”
  2. Només un de cada tres sèniors veu prioritari deixar en herència la casa als fills: 'Volen gaudir del patrimoni en vida
  3. L'avís d'un advocat: 'Els pagaments en efectiu estan limitats per llei a Espanya, i la quantitat ha canviat
  4. Els tallers mecànics gironins alerten que prop del 30% dels cotxes no porten la ITV al dia i que el parc està "envellit"
  5. Multat amb 200 euros per col·locar la balisa V16 però no posar els llums adequats
  6. Els majors de 30 anys que viuen amb els pares podran accedir a una ajuda de més de 700 euros
  7. Olga Tubau, advocada: 'Fa dos anys que prenc antidepressius: aquestes coses s'han d'explicar
  8. Pilar Bosch, alcaldessa de Garrigàs: 'Treballem amb la Diputació per tenir un pla local d'habitatge al municipi

El Carnaval de Roses assoleix una xifra rècord d'inscripcions amb més de 5.700 participants

El Carnaval de Roses assoleix una xifra rècord d'inscripcions amb més de 5.700 participants

Usuaris de l'estació de Figueres se senten "humiliats": "Tornem a la normalitat, els trens van amb una hora de retard"

Usuaris de l'estació de Figueres se senten "humiliats": "Tornem a la normalitat, els trens van amb una hora de retard"

Els treballadors amb més baixes laborals tenen un salari mitjà, indefinit i antecedents l'any anterior, segons un informe

Els treballadors amb més baixes laborals tenen un salari mitjà, indefinit i antecedents l'any anterior, segons un informe

Marc Giró, Òscar Andreu i Òscar Dalmau, de RAC1, celebren el Dia Internacional de la Ràdio a Roses

Marc Giró, Òscar Andreu i Òscar Dalmau, de RAC1, celebren el Dia Internacional de la Ràdio a Roses

Defuncions del 10 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Defuncions del 10 de febrer de 2026 a l'Alt Empordà

Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango "de forma encapsulada" per evitar filtracions

Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango "de forma encapsulada" per evitar filtracions

VÍDEO | Usuaris de l'estació de Figueres se senten "humiliats": "Tornem a la normalitat, els trens van amb una hora de retard"

L’acompanyament emocional a La Salle Figueres: la clau del benestar i de l’aprenentatge

L’acompanyament emocional a La Salle Figueres: la clau del benestar i de l’aprenentatge
Tracking Pixel Contents