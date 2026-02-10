Carnaval 2026
El Carnaval de Roses assoleix una xifra rècord d'inscripcions amb més de 5.700 participants
Setanta-cinc colles i seixanta-sis carrosses desfilaran per alguna de les passades programades, des d'aquest dijous i fins dilluns
Entre les novetats hi ha que el públic podrà votar amb un QR la millor disfressa, carrossa i coreografia i la limitació fins a 2.500 comensals a l'arrossada popular
El Carnaval de Roses enfila la seva setmana gran. Després d’un multitudinari acte de presentació al Teatre Municipal i el sorteig en directe per determinar l’ordre de sortida a les rues, ja està tot a punt perquè les 75 colles, de les quals 66 porten carrosses, i els 5.710 inscrits llueixin les seves creacions en alguna de les tres rues que s’han programat des d’aquest divendres i fins diumenge. Aquestes són xifres que desborden àmpliament les de l’any passat, com explica la regidora de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Roses, Sílvia Ripoll, un creixement que coincideix amb l’entrada de moltes colles noves tot i que ella ho justifica assegurant que «Roses té un Carnaval que a la gent li agrada molt no només veure’l sinó també viure’l».
Aquest Carnaval 2026 arriba carregat de novetats. La primera fomenta la participació dels espectadors que, per primer cop i seguint l’exemple de la Ruta de les Tapes, podran votar, a través d’un QR, la millor disfressa, carrossa i coreografia del Carnaval. Aquest vot, que serà únic i individual, es pot modificar fins diumenge. Paral·lelament, es manté el jurat professional, que es renova anualment, integrat per artistes, arquitectes o altres creadors no vinculats al Carnaval rosinc que també escolliran els seus guanyadors a cada categoria. «Es tracta de professionals lliberals que permeten garantir l’objectivitat», diu Ripoll. El premi per a les colles guanyadores és seleccionar el lloc de sortida a la rua de l’any vinent. No són econòmiques, justifica Ripoll, perquè l’Ajuntament ja ofereix a totes les colles la possibilitat de rebre una ajuda en forma de subvenció, igual per a totes. Les colles seleccionades pel jurat popular rebran un trofeu.
Una altra novetat serà que divendres, les carrosses que s’instal·laran al port després de la passada podran quedar-s’hi una hora més, fins a les quatre de la matinada. «Aquesta mesura la vam fer pensant en les colles joves que volen gresca i ho han agraït. L’espai del port va ser un encert perquè els joves es troben en un espai segur i tothom es coneix», argumenta Ripoll tot afegint que només s’hi entra identificat amb una polsera i havent-se inscrit prèviament.
Una altra de les novetats d’aquest any, es viurà el primer dia de la festa, dijous, a la plaça de la Ribereta, amb un primer concert amb Wasa Corporation que posarà el colofó a l’acte de benvinguda al Rei Carnestoltes, títol que enguany recau sobre el cuiner rosinc Gregory Abella. Tot seguit, la festa continuarà a l’envelat de la plaça Frederic Rahola amb Dijous Kuit. L’endemà, divendres, després de la primera passada nocturna, que arrenca a les nou del vespre, també hi haurà ball a l’envelat amb Fugados de Alcatraz i Dudux Dj Show i discomòbil a la pista annexa al pavelló. Dissabte, amb la passada infantil, l’animació la posarà La Sal dels Mars i, a la nit, Hotel Cochambre i La Cassete Dj’s. Diumenge també hi haurà gresca a la tarda amb La Selvatana i La Follia.
Un dels apartats delicats del Carnaval és la seguretat, dispositiu coordinat per Mossos d’Esquadra, Policia Local, el Centre d’Atenció Primària, el Punt Lila i la Brigada Municipal. Sílvia Ripoll explica que, a més, es reforça amb l’arribada d’agents d’altres municipis, ja que el Carnaval de Roses és un dels actes més multitudinaris que es fan a les comarques gironines. A més, enguany tornarà a haver-hi «agents cívics que vigilaran la rua perquè els participants compleixin els manaments del Carnaval, que regeixen el bon ordre». Entre aquests manaments hi ha la prohibició de beure alcohol durant les passades, una decisió que va ser determinant uns quants anys enrere quan el Carnaval havia tocat fons.
Un altre dels moments àlgids del Carnaval es viu l’últim dia, dilluns. Es tracta de l’arrossada popular que l’Ajuntament ha decidit limitar fins a 2.500 comensals donant prioritat a les colles disfressades, ja que, com confirma Ripoll, estava pensat per a ells i no per a persones de fora el poble. «El Carnaval és turístic, però és el nostre Carnaval», assegura tot recordant que «una vegada s’hagin venut tots els tiquets, ja no hi haurà més arròs». Aquest any, com el passat, els tiquets s’adquireixen a través del web per evitar cues el mateix dia de l’arrossada.
Dia Internacional de la Ràdio
D’altra banda, per escalfar motors i coincidint amb el Dia Internacional de la Ràdio, està previst que aquest divendres s’emetin en directe, des del Teatre Municipal, dos dels programes estrella de la graella de RAC 1: Vostè primer conduït per Marc Giró i Els Òscars amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. La temàtica girarà entorn el Carnaval. Aquest acte és de lliure accés i gratuït.
