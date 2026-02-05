Carnaval 2026
Vilamalla obre la temporada de Carnavals amb una rua i dos concursos de disfresses
Aquest dissabte 7 de febrer es dona el tret de sortida amb una doble festa, per als infants i per a adults
Aquest any, com a novetat, les carrosses s’han d’inscriure
El Carnaval més matiner, el que obre la temporada a la comarca, és, com cada any, el de Vilamalla. Concentrat en un sol dia, aquest dissabte 7 de febrer, el programa inclou tots els ingredients per passar-la bé: des de la tradicional rua fins a dos concursos de disfresses: un per als més petits, novetat d’aquest any, i un altre per als adults, amb premis tant individuals com per a comparses.
El concurs infantil forma part del Carnaval infantil, amb el qual s’obre la festa dissabte a les cinc de la tarda. A banda de l’animació de la companyia Fefe i Cia, no faltarà la tradicional xocolatada amb melindros que se servirà a tots els assistents. La novetat de la vetllada, com ja s’ha dit, serà que es premiarà les dues millors disfresses escollides per un jurat format pels regidors de Cultura, Joventut i Festes Populars. Els premis són promoguts pel mateix Ajuntament i la comissió de festes amb la voluntat de potenciar i animar la creativitat dels participants, tal com explica la regidora de Festes Populars, Laura Felgueras.
Pinxos i aigua
La festa continuarà més tard, a partir de les nou. El punt de trobada serà el pàrquing de l’escola nova on se serviran pinxos i aigua per animar el personal. Com a novetat, també d’aquest any i per tenir la cosa més controlada, s’obliga a les colles que portin carrossa a inscriure’s prèviament. Ho podran fer fins dos dies abans del Carnaval.
Des de l’escola nova, les colles disfressades sortiran en rua fins al pavelló municipal. No serà un itinerari directe sinó que passaran pels carrers Girona, de Ribes i l’avinguda Empordà fins al pavelló. "Es tracta de fer una mica de xerinola pel poble", argumenta la regidora. Al pavelló, Dj Alegre amenitzarà el Carnaval, des de les onze de la nit fins a les tres de la matinada. No faltarà un Punt Lila.
