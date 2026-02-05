Carnaval
Carnaval 2026 a l'Escala: programa i activitats
La vila celebra el carnestoltes més familiar del divendres 13 al dilluns 16 de febrer amb moltes activitats i sorpreses
L'Escala ja ho té tot a punt per celebrar el Carnaval 2026 del 13 al 16 de febrer, un dels més familiars de l'Alt Empordà. Aquest any la rua de carrosses i disfresses del diumenge al matí recuperarà el seu recorregut tradicional, un cop reoberta la circulació pel passeig Lluís Albert, remodelat l'any passat. Una altra de les novetats és que a partir d'aquest any, el pregó de Carnestoltes, activitat que es va iniciar l'any passat, el farà a cada edició una de les colles de l'Escala. En aquesta ocasió serà la colla Els Joves, que també s'encarregarà de confeccionar la sardina que s'haurà de cremar al final de la festa. El tret de sortida serà amb una cercavila de benvinguda al Carnaval amb acompanyament de la figura del Pop Pep, que s'havia perdut a les darreres dècades, acompanyat de la Colla Gegantera de l'Escala. Aquesta és la programació completa:
Divendres, 13 de febrer
- 19h Cercavila de benvinguda amb acompanyament del Pop Pep i la Colla Gegantera de l'Escala. Recorregut: Port d'en Perris, La Punta, carrer del Port, carrer Del Mar, pl. Avi Xaxu, Carrer Santa Màxima, la Platja, carrer Enric Serra fins a la plaça Ajuntament.
- 19:30h Plaça de l'Ajuntament, pregó de Carnestoltes, a càrrec de l'Associació Els Joves. Tot seguit, exhibició de balls típics catalans i ball de germanor de la Farandola a càrrec del Grup de Danses La Farandola, de l'Escala Plaça de l'ajuntament
Dissabte, 14 de febrer
- 15:45h Plaça Víctor Català, Concentració cercavila infantil.
- 16:00h Cercavila infantil amb acompanyament de Batuskids, Tòca Samba i el Pop Pep. Recorregut: Plaça Víctor Català, c/Enric Serra, c/Del Mar, c/Del Port, Av. Ave Maria i Plaça Escoles.
- 16:30h Plaça de les Escoles, Xocolatada popular, amb ambientació musical.
- 17:30h Sala Polivalent Municipal Ball infantil de disfresses a càrrec del grup Pessigolles i tot seguit, animació infantil amb Kids Dance.
- A mitjanit Ball de disfresses amb Orquestra Maribel i DJ Ruben Rider. Concurs de disfresses a la mitja part. (Els menors de 16 anys hauran de presentar el document d'autorització per poder accedir-hi, amb pares/mares/tutors legals).
Diumenge, 15 de febrer
- 10h Aparcament Can Parals, Concentració de carrosses.
- 11h Gran Rua de Carnaval. Recorregut: Av. Girona, Av. Ave Maria, passeig Lluís Albert, Port d'en Perris, la Punta, la Platja i c/ Enric Serra.
- 14h Sala Polivalent Municipal, dinar de colles de Carnaval. Repartiment de premis de la gran rua de carnaval a la mitja part i tot seguit, ball de disfresses a càrrec de la Orquestra Montecarlo.
Dilluns, 16 de febrer
- 13h Sala Polivalent Municipal, Dinar de germanor. "Qui vulgui que se'l porti". Cal apuntar-se al dinar, a la barra de la Sala Polivalent durant els balls de Carnaval del dissabte 14 i diumenge 15 de febrer. Preu de la cadira: 3 euros.
- 15h Jocs musicals i ball amb DJ Sons.
- 18h Concentració a la Sala Polivalent del seguici fúnebre en processó fins a la Platja. Es recomana "anar de dol" i portar llàgrimes. Es repartiran espelmes als assistents. Recorregut: de la Sala Polivalent fins a la Platja.
- 18:30h Enterrament de la Sardina: acomiadament i crematori. Es servirà vi ranci i coca de greixons als assistents. Per cloure l'acte, sorpresa final de festa.
- M'han posat una multa de 200 euros per aparcar cinc minuts en un càrrega i descàrrega de la Rambla de Figueres
- Es queda 1,60 euros del canvi d'un cafè de màquina i l'acomiaden després de 14 anys a l'empresa
- La ciència ho confirma: una abraçada ha de durar almenys 20 segons per aquest motiu
- Aquest és el millor restaurant de Figueres segons Tripadvisor: 'La primera impressió és que és un lloc per a 'guiris', però ens va sorprendre gratament
- Una empresa ferroviària té 23.000 tones d'acer immobilitzades a Portbou
- Figueres no només ha perdut un servei clau com el PAC, sinó que també està perdent metges especialitzats
- El Gran Jonquera dona més de 7.000 euros a l'Hospital Trueta per millorar les instal·lacions de l'àrea de pediatria
- El restaurant Els Caçadors de Maçanet de Cabrenys entra a la llista Bib Gourmand de la Guia Michelin