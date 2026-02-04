Carnaval
El sorteig de Carnaval de Roses genera una gran expectació amb més de 1.000 espectadors
El Teatre Municipal es va omplir amb unes quatre-centes persones i un miler més va seguir l'acte via streaming
La presentació del Carnaval de Roses 2026, celebrada aquest dimarts passat, va omplir de gom a gom el Teatre Municipal amb unes quatre-centes persones i un miler més el van seguir via streaming. L'acte no només havia de servir per presentar les novetats d'aquesta edició del Carnaval, que tindrà lloc entre el 12 i el 16 de febrer, i els seus Reis, en les respectives categories, sinó també celebrar el sorteig de l'ordre de sortida de les colles durant les rues. Com cada any, l'expectació va ser màxima. Com explica la regidora de Cultura i Festes, Sílvia Ripoll, el sorteig es va fer, per segon any consecutiu, a través d'un programa informàtic, cosa que potencia la seva transparència. Aquest avenç per modernitzar el sorteig, implantat amb l'entrada de Ripoll a la regidoria, deixa enrere el sistema tradicional -un estil bingo amb unes boles- que havia generat uns quants problemes anteriorment amb la pèrdua d'una de les boles. En aquest sentit, el sorteig no és banal, ja que suposa determinar el lloc de la rua que ocuparà cadascuna de les 66 colles inscrites prèviament. En aquest sentit, les tres primeres colles a desfilar sempre són les dels Reis de Carnaval, enguany privilegi que ostenta la Colla del Tech (Reis adults), Los Lereles (infantils) i el Casal de la Gent Gran (sèniors), i, tot darrere aniran les quinze colles que van guanyar alguns dels premis del Carnaval de l'edició anterior. "El sorteig és com el cinquanta per cent del Carnaval perquè el número de sortida condiciona molt a les colles i els hi agrada molt", admet la regidora.
