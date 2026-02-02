Carnaval 2026
Aquesta és la programació del Carnaval de Roses 2026
La vila ja ho té tot a punt per viure, del 12 al 16 de febrer, una de les seves festes més emblemàtiques
El Carnaval de Roses és un dels moments més esperats de l’any a la vila, una festa que mobilitza gairebé tots els rosincs i rosinques. Enguany, la celebració començarà el dijous 12 de febrer amb la benvinguda de Sa Majestat el Rei Carnestoltes i la presentació dels reis del Carnaval 2026, i s’allargarà fins dilluns 16 de febrer, quan es clourà amb l’enterrament de la sardina i un espectacle pirotècnic. Aquesta és la programació completa:
Dijous 12 de febrer
- A les 20:30 h, a Ca l’Anita. Inauguració de l’exposició Remember Carnaval: imatges dels anys 80 i 90.
- A les 22.00 h, cantonada av. de Rhode / c. de Sant Elm. Benvinguda de Sa Majestat el Rei Carnestoltes i presentació dels reis del Carnaval 2026 amb cercavila de Tirant Lo Band.
- Tot seguit. Ball amb el grup La Wasa Corporation.
- A les 00:30 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola. Dijous Kuit amb la Joventut Rosinka.
Divendres 13 de febrer
- A les 21 h, al llarg de l'avinguda de Rhode. Passada de nit.
- A les 23.30 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola. Ball amb els grups de versions Fugados de Alcatraz i Dudux DJ Show.
- A les 23.30 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports. Discomòbil amb DJ Mad Vila + DJ Jon Beat.
Dissabte 14 de febrer
- A les 16 h, al llarg de l’avinguda de Rhode. Passada de tarda.
- A les 18.30 h , a la plaça de Frederic Rahola. Animació amb La Sal dels Mars.
- A les 23 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports. Discomòbil amb DJ Jon Beat + DJ Cosmik + DJ Alegre.
- A les 00 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola. Concert amb el grup de versions Hotel Cochambre i La Cassete DJ’s.
Diumenge 15 de febrer
- A les 12 h, al llarg de l'avinguda de Rhode. Passada de migdia.
- A les 18 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola. Concert amb l'orquestra La Selvatana.
- A les 19.15 h, a l’envelat de la plaça de Frederic Rahola. Proclamació del rei i la reina de la gent gran del Carnaval 2027.
- Tot seguit, ball amb l'orquestra La Selvatana.
- A les 19 h, davant de la plaça de Sant Pere. Concert amb La Follia.
- A les 21 h, davant de la plaça de Sant Pere. Proclamació dels reis i les reines del Carnaval 2027.
- Tot seguit, proclamació dels guanyadors del concurs de colles.
- A les 22 h, a la pista annexa del Pavelló Municipal d'Esports. Discomòbil amb DJ Music Beat + DJ Carrasco.
Dillus 16 de febrer
- A les 13 h, al Pavelló Municipal d’Esports. Arrossada popular (cal portar plat, got i coberts).
- A les 18.30 h, des de la plaça de Catalunya fins a la platja de la Perola. Seguici mortuori del difunt Rei Carnestoltes, enterrament de la sardina i espectacle pirotècnic amb acompanyament musical.
El cartell
El cartell del Carnaval de Roses 2026, creat per la jove dissenyadora Alma Martín Guillén, mostra una sirena inspirada en la icona de la badia rosinca, caracteritzada com a pirata, amb focs artificials de fons i una clara estètica manga i anime.
Per elaborar l'obra, Martín ha utilitzat una tècnica digital amb pinzell sense textura per aconseguir un resultat net i vibrant.
