Carnaval 2026
La rua del Carnaval de l'Escala recuperarà el seu recorregut habitual
La festa se celebra del 13 al 16 de febrer
L'Escala ja ho té tot a punt per celebrar la festa del Carnaval, del 13 al 16 de febrer. Enguany, la celebració presenta novetats. La principal és que la tradicional rua de carrosses i disfresses del diumenge al matí recuperarà el seu recorregut tradicional, un cop reoberta la circulació pel passeig Lluís Albert, remodelat l'any passat. Així, se sortirà de l'aparcament de Can Parals, per continuar per l'avinguda Girona, l'avinguda Ave Maria, el passeig Lluís A lbert i continuar pel front marítim fins a la Platja.
Una altra de les novetats és que a partir d'aquest any, el pregó de Carnestoltes, activitat que es va iniciar l'any passat, el farà a cada edició una de les colles de l'Escala. En aquesta ocasió serà la colla Els Joves, que també s'encarregarà de confeccionar la sardina que s'haurà de cremar al final de la festa, durant l'enterrament de la sardina.
Aquest any també s'ha decidit espaiar les activitats posteriors a la rua infantil. En aquest sentit, s'endarrereix el ball infantil mitja hora per tal que hi hagi més temps per gaudir de la xocolatada popular a la plaça de les Escoles, que comptarà amb ambientació musical. Pel que fa al ball infantil, serà amenitzat pel grup Pessigolles i Kids Dance.
El ball de disfresses de la nit serà amb l'Orquestra Maribel i Dj Ruben Rider, amb concurs de disfresses a la mitja part.
14 colles
A la rua del diumenge hi ha un total de 14 colles inscrites, amb més de 1.000 persones disfressades. El repartiment de premis, com ja és tradicional, es farà durant el dinar de colles de Carnaval del mateix diumenge, concretament a la mitja part del concert-ball amb la Orquestra Montecarlo.
La programació començarà, com ja es va fer l'any passat, amb una cercavila de benvinguda al Carnaval amb acompanyament de la figura del Pop Pep, recuperat l'any passat després d'estar dècades inactiu, acompanyat de la Colla Gegantera de l'Escala.
El dimecres passat es va presentar el conjunt de la programació, així com el cartell del Carnaval, que com ja es va començar a fer l'any passat, s'ha encarregat que es fes a partir de propostes dissenyades pels alumnes de l'institut El Pedró. Finalment, s'han escollit la proposta presentada per Gerard Vizcarra Sanz, de 3er A.
- El jove empresari català que triomfa amb 'cheesecakes' a 99 cèntims: 'Facturem fins a 50.000 euros al mes amb jornades més curtes
- Francesc Font: 'Tots els nens tenen substàncies tòxiques al cos i el 80% restes d’un pesticida prohibit
- Detenen dos homes a Garrigàs que tallaven les lones de camions aparcats a l'AP-7 per robar les càrregues
- Aniol Blavi: 'El meu pare em va donar un ronyó quan tenia 14 anys i vaig recuperar l'energia de cop
- Llançà alerta d'una estafa amb trucades que suplanten treballadors de l'Ajuntament
- L'urbanisme obre una nova oportunitat per retrobar els orígens de Figueres
- La Llibreria la Ploma de Figueres fa un pas al costat per guanyar espai expositiu
- Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana amb 882 plantes en una casa de Vilanova de la Muga