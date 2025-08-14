Roses
Aquest és el cartell del Carnaval de Roses 2026
S'ha presentat coincidint amb la inauguració de les Barraques de la Festa Major
Coincidint amb la inauguració de les Barraques i les Fires de la Festa Major, Roses va donar el tret de sortida al compte enrere del Carnaval 2026 aquest dimarts amb la presentació del seu cartell oficial. L’obra, creada per la jove dissenyadora Alma Martín Guillén, mostra una sirena pirata inspirada en la icona de la badia, envoltada de focs artificials i amb una marcada estètica manga i anime.
Martín, estudiant de batxillerat artístic al Centre Escolar Empordà i veïna de Castelló d'Empúries, va confessar la seva emoció per veure el seu primer gran projecte convertit en la imatge d’una de les festes més emblemàtiques de la vila, que se celebrarà del 12 al 16 de febrer. Ha treballat el disseny amb tècnica digital i pinzell sense textura per aconseguir un acabat net i vibrant.
La regidora de Cultura i Festes, Sílvia Ripoll, va remarcar la voluntat municipal d’impulsar joves talents locals i va qualificar el cartell d’“innovador, trencador i modern”, destacant la connexió natural de la proposta amb el relat mariner que envolta la Festa Major.
