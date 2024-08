Aquest és el cartell del Carnaval de Roses 2025

Durant la inauguració de l’exposició 'Roses, un Carnaval amb Estrella. 1/4 de segle de cartells' organitzada amb motiu de la Festa Major 2024, divendres passat va tenir lloc la presentació del cartell de Carnaval 2025. L’acte va comptar amb la participació del dissenyador del cartell, el rosinc Juan Cardosa, que va descobrir, juntament amb la regidora de Festes, Sílvia Ripoll, a Mr. Potato, el personatge creat per il·lustrar el proper carnaval rosinc, que se celebrarà del 27 de febrer al 3 de març a la població.

El cartell. / Empordà

En el cartell ideat per Cardosa apareix Bibendum, la cèlebre mascota dels pneumàtics Michelin, amb una màscara feta amb un paquet de patates fregides de McDonald's. "Una unió intencionada", assenyala l’artista, "amb la qual he volgut combinar elements icònics de la cultura popular amb un toc humorístic i irònic que reflecteix l'essència del nostre Carnaval. Una imatge que pretén ser tant divertida com provocadora, convidant a reflexionar sobre les tendències de consum i la globalització. El títol 'Mr Potato' evoca aquesta fusió entre dos símbols mundialment coneguts, creant una al·legoria plena de picardia i crítica social. Amb aquest cartell, no només he volgut fer-vos somriure, sinó també provocar una reflexió sobre les contradiccions del nostre món actual".

Cardosa ha afegit també el privilegi que suposa per a ell presentar el cartell del Carnaval 2025: "Com a creador local, ha estat una experiència molt enriquidora poder aportar la meva visió a aquesta celebració tan significativa per al nostre poble".

Els cartells de Carnaval dels darrers 25 anys

L’exposició ‘Roses, un Carnaval amb Estrella. 1/4 de segle de cartells’, que es pot visitar fins a l’1 de setembre a Ca l’Anita. Ofereix una mirada retrospectiva als dissenys dels 25 darrers cartells de Carnaval a la vila, posant en valor la creativitat i el talent dels artistes que han deixat la seva empremta en aquesta festa. Amb aquesta mostra, el Departament de Festes de l’Ajuntament ha volgut connectar d’alguna manera les dues grans festes que tenen lloc a la vila en dos moments molt diferenciats de l’any: el Carnaval de Roses, o festa d’hivern, i la Festa Major, a l’estiu.