Fefe i companyia, per als més petits, i La masovera barbuda per als més grans. El Carnaval de Fortià se celebrarà aquest dissabte, 4 de març, amb la plaça de l’Església i el Centre Agrícola com a principals escenaris. La recuperació del centre, com a espai tancat per a l’espectacle infantil i el final de festa, es recupera un cop superades les restriccions de la pandèmia. L’any passat, Fortià va celebrar el Carnaval, però ho va fer amb tots els actes a l’aire lliure.

La festa començarà a les quatre de la tarda amb la xocolatada popular a la plaça de l’Església i la rua de carnaval per continuar, a dins del centre, amb un espectacle infantil a càrrec de Fefe i companyia. A les vuit del vespre, hi haurà el sopar amb una botifarrada popular. Es poden comprar els tiquets a l’Ajuntament fins al dimecres 1 de març (botifarra, pa, allioli, patates i beguda per 7 euros). I, a dos quarts de deu, La masovera barbuda actuarà en el concert. El servei de bar en els diferents actes anirà a càrrec de l’AFA Escola Teresa de Pallejà. La rua és oberta a tothom i no hi ha necessitat d’inscriure’s. El Carnaval de Fortià està organitzat per l’Ajuntament amb la col·laboració de la Diputació de Girona i de l’AFA Escola Teresa de Pallejà. Carnaval 2023: Quan se celebra als pobles de l'Alt Empordà? Llegeix tota la informació del Carnaval a l'Alt Empordà en aquest enllaç.